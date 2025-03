El Ayuntamiento de Laguna responde a la oposición: «Es su estrategia política y no evaluación objetiva de nuestra gestión»

El Ayuntamiento de Laguna de Duero responde a las acusaciones vertidas por la oposición municipal, PSOE, IU-Podemos y XLaguna, que tildan las acciones del ... gobierno municipal como «autoritarismo, bloqueo informativo y poca transparencia». «Las acusaciones vertidas carecen de fundamento y responden más a una estrategia política que a una evaluación objetiva de nuestra gestión. Son afirmaciones alarmistas que no se sostienen con datos reales», responden desde el gobierno municipal tripartito formado por PP, Independientes por Laguna y Vox.

El gobierno municipal argumenta en base a las acusaciones de «poca transparencia y acceso a la información» que «Ayuntamiento de Laguna de Duero cumple con todas y cada una de las obligaciones legales en materia de acceso a la información, tal y como marca la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No se está llevando a cabo procedimiento alguno que no marque dicha ley». No obstante apuntan que «se debe conciliar el derecho a la información pública con el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. El acceso de los concejales a los expedientes administrativos debe de estar regido por los principios de limitación de la finalidad y de minimización de datos».

En referencia al rechazo de las mociones de censura presentadas en varias ocasiones por los grupos políticos de la oposición en Laguna de Duero, el gobierno municipal, en una nota firmada por los tres partidos que componen el gobierno, PP, Independientes por Laguna y Vox, confiesa que «una moción que no se debate no implica falta de diálogo, sino simplemente que todo lo que recogían ya está siendo trabajado por parte del equipo de gobierno y no aportan nada de valor para el municipio. Todas las propuestas de la oposición se valoran, pero no todas pueden ser debatidas o aprobadas y eso no choca con la falta de diálogo en absoluto».

La oposición municipal de Laguna de Duero cargaba de manera directa contra el alcalde argumentando que «las intervenciones se cortan cuando al alcalde no le gustan los argumentos o palabras utilizadas -como fascismo- siendo esto algo propio de los sistemas antidemocráticos». El Ayuntamiento, en contraposición, puntualiza que «para los miembros del gobierno municipal la palabra censura no tiene cabida. Las descalificaciones o expresiones utilizadas por la oposición, y por las que han sido llamados al orden en numerosas ocasiones, nada aportan al debate constructivo. Solo alimentan la crispación política que buscan los partidos que conforman la oposición de Laguna de Duero, siguiendo, en algunos casos, los patrones marcados desde Madrid y que tan acostumbrados estamos ya a ver en política nacional».

«Lejos de la improvisación que señalan los tres grupos de la oposición, Laguna de Duero trabaja con un plan claro, basado en las necesidades reales del municipio y en el compromiso adquirido con los ciudadanos. Creemos que no hay que pasar por alto acciones que han mejorado la vida de los ciudadanos, como la reforma total de la ETAP acabando con los problemas que registraba el ciclo del agua o el incremento notable de número de Policías Municipales, entre otras muchas acciones llevadas a cabo desde todas las concejalías, a pesar de tener que escuchar de manera constante que lo que define a este gobierno es la inacción. Lema que quieren hacer creer a los vecinos y vecinas con comunicados continuos», arremeten desde el gobierno municipal.

Por último, PP, Independientes por Laguna y Vox reafirman «nuestro compromiso con la transparencia, el respeto a la legalidad y el desarrollo de políticas en beneficio de todos los vecinos. Lamentamos que la oposición recurra a la desinformación para confundir a la opinión pública y a la confrontación, en lugar de contribuir con propuestas constructivas. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con el objetivo de hacer de Laguna de Duero un municipio mejor para todos».