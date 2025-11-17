El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel para solicitar justicia para Esther López el pasado mes de diciembre en las inmediaciones de los juzgados de Valladolid. R. Jiménez

Valladolid

La audiencia preliminar del caso Esther López se pospone al 3 de diciembre

La jueza denegó anteriormente las diligencias complementarias solicitadas y sentenció que «se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa»

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:39

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid emitió este lunes una resolución en la que pospone al 3 de diciembre la celebraci´o de la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de Esther López, que fue encontrada muerta en Traspinedo, en febrero de 2022.

En este sentido, cita al Ministerio Fiscal, al acusado Óscar Sanz y a las demás partes personadas. Esta cita estaba inicialmente prevista para el próximo lunes día 24. En caso de desacuerdo con esta resolución que aplaza la audiencia preliminar se puede presentar un recurso en el plazo de tres días hábiles.

En el auto en el que puso esa primera fecha, la jueza denegó la práctica de las diligencias complementarias solicitadas por la defensa para su práctica en el acto de la audiencia preliminar, y que se recabe la hoja histórico penal del investigado, como recoge Ical.

La jueza entiende que la causa y su instrucción «está completa» e «incluso se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción» de la misma, y que «no es precisa la aportación de lo solicitado para la continuación con la siguiente fase del procedimiento de jurado, evitando además continuar con la dilación indebida del procedimiento».

Asimismo, la magistrada considera en cambio procedentes «el resto de las pruebas solicitadas para su práctica durante el desarrollo del juicio oral, testificales, testifical pericial, pericial, instituto nacional de toxicología, médicos forenses y documental».

