Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización La defensa de Óscar Sanz insiste en el sobreseimiento de la causa por la falta de «indicios razonables para que se le pueda acusar»

Martes, 14 de octubre 2025, 20:24

La familia de Esther López, la vecina de Traspinedo de 35 años hallada muerta en febrero de 2022, un mes después de su desaparición, solicita penas que suman 39 años de cárcel -25 por asesinato, seis por detención ilegal, dos por daño moral y uno por omisión del deber de socorro-, para el único investigado por la muerte de la joven, Óscar Sanz, según informaba hoy Telecinco en su programación matinal, en un avance de su reportero Alfonso Egea confirmado después en antena por Inés López, hermana de la fallecida y portavoz de la familia. La petición incluye además la demanda de medio millón de euros en concepto de indemnización.

Por su parte, la defensa de Óscar Sanz ha adelantado en un comunicado que solicitará, de nuevo, el sobreseimiento de la causa con respecto a su defendido, «y lo hace con el pleno convencimiento de la inocencia de su cliente, puesto que, tras casi cuatro largos años de causa, no existen indicios razonables para que se le puede acusar de haber participado en los hechos que se le imputan». El único investigado permanece en libertad bajo medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias semanales en la Guardia Civil), pese a los recursos de la acusación particular para pedir prisión provisional sin fianza. La defensa solicita el sobreseimiento de la causa alegando falta de pruebas concluyentes e incoherencias en los informes policiales y forenses.

Inés López hablaba por la mañana con el presentador de Telecinco Joaquín Prat en una entrevista en la que declaraba: «No conozco otro caso en el que, teniendo el nombre del asesino desde hace más de tres años, siga haciendo su vida como le da la gana», afirmaba, visiblemente indignada. La hermana de Esther recordaba que, a día de hoy, Óscar solo tiene la obligación de firmar una vez a la semana, mientras la familia sigue esperando la fecha del juicio. «Este es el último paso, no se puede dilatar más», insistía Inés. Durante la conversación, Inés volvió a subrayar que la hipótesis del atropello accidental no se sostiene. «No fue un atropello fortuito. Este hombre siguió a mi hermana, volvió a por su coche y lo utilizó como arma para asesinarla», explicó con firmeza.

Indignación por la lentitud del proceso

Inés reprochaba en esa entrevista la lentitud del proceso judicial: «Está todo blanco sobre negro, los informes lo dejan claro. Sabemos quién, cómo y cuándo la mató. Y, aun así, el asesino de mi hermana está en la calle», lamentó. Los peritos, la Guardia Civil y la unidad de reconstrucción de accidentes han aportado pruebas demoledoras, según la familia, que ahora solo espera que el juicio, previsto para 2026, ponga fin a años de sufrimiento.

La defensa de Óscar Sanz, mientras, considera que «un caso tan mediático, en el que tantos dispositivos se desplegaron para encontrar a la desaparecida y en el que tantas diligencias de investigación se llevaron a cabo, no podía quedarse sin resolver; era necesario buscar un responsable, centrándose a partir de ese momento en intentar responsabilizar a la última persona que reconoció haber visto con vida a Esther, pese a que éste sea el único de los investigados que carece de antecedentes penales y policiales, y a pesar de que no se haya podido dilucidar (porque no lo hay) que móvil tendría Óscar para querer la muerte de la joven».

«Con tal objetivo, y porque no existen indicios suficientes frente a Óscar, continúa el comunicado de los abogados del único investigado, se ha utilizado a los medios de comunicación y se ha sacado todo el proceso de investigación a la calle para condicionar y convencer a la opinión pública de que Óscar es el culpable, vulnerándose flagrantemente su presunción de inocencia, y causándole enormes daños morales, tanto a él, como a su familia. No obstante, es de una claridad evidente que, si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha obtenido, Óscar hubiera estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo, y así lo han demostrado tanto las diligencias propuestas por esta parte, como las propias incoadas por la UCO, que, pese a su gran empeño, han sido claramente infructuosas para crear indicios ciertos frente a este».

La desaparición de Esther López en Traspinedo fue denunciada por su familia la madrugada del 13 de enero de 2022, después de que Esther no regresara a casa tras salir con amigos la noche anterior. Su cadáver fue hallado en una cuneta cerca del municipio de Traspinedo el 5 de febrero de 2022, casi un mes después de la denuncia de su desaparición.