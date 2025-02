La asociación de colonias felinas de Tordesillas denuncia «gritos y amenazas» por parte de vecinos

En Tordesillas, quienes pertenecen al grupo de 20 voluntarios que forman 'Los Gatos de Juana', una asociación que colabora en gestión de colonias felinas ... de gatos comunitarios en base a la Ley de Bienestar Animal, están acostumbrados a que «nos roben la comida, tiren aceite o incluso suelten perros para cazar gatos», una serie de acciones que «ponen en peligro la integridad de las colonias». El problema actual es que son los voluntarios los que están peligro. «El pasado sábado se sobrepasaron todos los límites poniendo en riesgo la integridad del voluntario con amenazas», explican desde la asociación 'Los Gatos de Juana', que colabora con el Ayuntamiento de Tordesillas en el control de las colonias.

Los 20 voluntarios que actualmente conforman la asociación van «debidamente identificado con un carnet y el propio Ayuntamiento tiene un control de qué persona voluntaria controla una u otra colonia, está todo controlado, legal y cumpliendo con la Ley de Bienestar Animal», explican desde la asociación. La voluntaria que vivió la amenazas por parte de un vecino de Tordesillas prefiere mantener el anonimato pero advierte que «esta vez no se han tomado medidas legales y solo hemos publicado un comunicado en redes sociales, pero si sigue ocurriendo tomaremos medidas».

Al parecer, y tal y cómo relata la joven voluntaria de 'Los Gatos de Juana', los hechos ocurriendo el sábado, 15 de febrero, mientras «cuidaba y alimentaba a mi colonia». «Un vecino de la zona salió a increparme y amenazarme porque uno de los gatos de la colonia se había metido en el motor de su coche. Es imposible porque los gatos de la colonia están gordos y no entran en el motor de un coche», explica la voluntaria, que tuvo que llamar a la Policía Local. «El vecino ya había llamado a la Policía Local y fueron ellos quienes le explicaron que no estaba haciendo nada malo», relata.

La problemática surge con los mininos surge cuando no son los de las colonias quienes provocan alguna molestia a los vecinos, si no las mascotas particulares. «En el pueblo sigue habiendo gente que deja salir a los gatos sin estar chipados o esterilizados. No pertenecen a las colonias porque son mascotas de hogares particulares que no pueden salir de casa así porque sí», explican desde la asociación y recuerdan: «La Ley de Bienestar Animal multa a aquellos dueños que no tengan esterilizados y chipados a sus gatos, así como si les dejan circular libremente por las calles del pueblo».

Gestión de colonias felinas en Tordesillas

Tordesillas se convertía en julio del pasado año en referente a través de la puesta en marcha de captura, esterilización, tratamiento veterinario y devolución al lugar de origen de los gatos callejeros. Una partida de 24.000 euros para seis meses, aprobada en el pleno extraordinario del mes de julio, permitía dar continuidad a los trabajos realizados desde mayo en torno al control de estas colonias en la localidad. La villa del tratado cuenta con la asociación 'Los Gatos de Juana', fundada por Berta Royuela y Víctor Galván, que junto a la empresa contratada por el Ayuntamiento para la captura de los felinos lleva a cabo el control de la colonias.

El Consistorio contrataba en mayo una empresa que se encarga de la captura de los felinos todos los miércoles. «Por la noche les capturan y el jueves por la mañana se les lleva a la veterinaria de aquí de Tordesillas para que desparasite, esterilice, vacune y ponga el chip a nombre del Ayuntamiento. Cuando se les pasa la anestesia se les devuelve a su colonia y la asociación está presente en prácticamente todo el proceso», señalaban en su momento desde 'Los Gatos de Juana'.