Un profesor de La Enseñanza ofrece claves a otros docentes para usar en clase la inteligencia artificial

Es que ya no vale solo la pizarra, el libro de texto, la pila de apuntes a la hora de preparar las clases y tomar ... la lección. «La inteligencia artificial es un tren que ya está aquí. O lo coges ahora... o llegarás tarde a cualquier destino». Habla Carlos Vaquero (Valladolid, 1982), ingeniero de telecomunicaciones de formación, docente de vocación y divulgador de IA por puro convencimiento. Defiende que el futuro de la educación pasa, necesariamente, por el uso correcto que se haga de ChatGPT, de Gemini y de otras herramientas de inteligencia artificial. Vaquero es profesor de Matemáticas y de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en La Enseñanza, autor del libro 'ChatGPT para una enseñanza más eficaz', conferenciante que ofrece talleres a compañeros profesores de otros coles... y ahora también youtuber. Acaba de abrir un canal en Internet (vaqueropuntocero) con claves para que los docentes aprovechen las ventajas que ofrece la IA a la hora de diseñar sus clases.

«Cada día, como mínimo, dedico media hora a investigar sobre los avances de algo que ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Hace un año, comencé a dar charlas a mis compañeros y luego las convertí en ese libro que se puede conseguir por Amazon. Pues resulta que, en este año, me doy cuenta de que gran parte de ese material ha quedado obsoleto, que el avance que se produce en muy poco tiempo es brutal, y que había que actualizar todo ese contenido». De ahí estos vídeos de Youtube (el objetivo es publicar dos cada semana) con claves sobre cómo pueden los profesores emplear estas herramientas para preparar mejores recursos, ahorrar esfuerzos en tareas repetitivas y burocráticas y dedicar todo ese tiempo «a lo más importante, que son nuestros alumnos».

«La mayor parte de la gente utiliza la inteligencia artificial como si fuera un juego de preguntas y respuestas, cuando le podemos sacar muchísimo provecho», indica Vaquero. «Los profesores, de entrada, suelen verla con mucho recelo. Está por un lado el miedo a que la inteligencia artificial se apodere de nosotros, en plan ciencia ficción. Y por otro, porque ya lo vemos en clase, el temor a que los alumnos lo usen para quitarse de encima los deberes y trabajos de casa, copiando sin más lo que les dice ChatGPT. Eso está pasando».

¿Cómo combatirlo? Aquí está el primer gran uso que los docentes pueden hacer de la inteligencia artificial. «Nuestro reto es enseñar a que los alumnos lo utilicen bien. Y eso pasa también por que los profesores cambiemos el modo de dar nuestras clases y de mandarles tareas. Ya no puedes pedirles que lean un texto y te hagan un resumen. Olvídate». Una herramienta del móvil, en apenas unos segundos, puede hacerlo por ellos y con un altísimo nivel de fiabilidad. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? «Por ejemplo, que preparen un resumen, sí, pero que luego lo defiendan en clase, de manera oral, sometiéndose a las preguntas directas del profesor y de otros compañeros sobre eso que han tenido que leer. Es la manera de comprobar lo más importante: que lo han entendido».

Para eso, los profesores tienen que estar al día de las posibilidades que brindan estas herramientas. También porque para ellos pueden ser muy útiles. «La IA puede ahorrarnos tiempo en tareas muy burocráticas, como puede ser la preparación de la programación o el diseño de proyectos, con la presentación de objetivos, las justificaciones. Para eso es muy útil. Pero sobre todo nos puede ayudar a plantear nuestras asignaturas de manera imaginativa y adaptadas a cada nivel». Por ejemplo, «puedes pedirle que te ayude a preparar un proyecto de matemáticas en un entorno de videojuegos». Puedes pedirle que, con un determinado contenido, te genere un cuento para Infantil. O que plantee diversas dinámicas para la clase de educación física. Incluso mantener conversaciones en otros idiomas. «Hay materias que en principio no parecen estar tan enlazadas con la IA, como dibujo técnico, pero hasta ahí nos puede echar una mano», defiende Vaquero, quien destaca otra ventaja de estos recursos informáticos: «Son muy útiles a la hora de pedir que adapten determinados ejercicios a las diferentes circunstancias que puedes tener dentro de clase. Por ejemplo, con la adaptación para alumnos con problemas de lectoescritura o con déficit de atención».

Lógicamente, recuerda Vaquero, todo el material que genere la IA tendrá que ser revisado antes de trasladarlo a los alumnos, con el objetivo de evitar las «alucinaciones», que es el nombre con el que se conoce a los errores cometidos por la inteligencia artificial. «Y cada vez son menos. Hay que ir con pies de plomo, claro, pero el nivel de fiabilidad que ha alcanzado en los últimos meses es altísimo. La última versión de ChatGPT, lanzada hace apenas unas semanas, ha reducido estos problemas de falles e inexactitudes en más del 90%». El objetivo es que los profesores, a la hora de usar inteligencia artificial, respondan a algo que cada vez deben reclamar más a sus alumnos, «el pensamiento crítico, la destreza a la hora de buscar y utilizar información fiable». «Esa parte crítica, de reflexión, de relación de contenidos y estructuración del pensamiento es ahora la más importante para nuestros alumnos, muy por encima de lo memorístico, que cada vez tiene menos peso», indica el profesor de La Enseñanza.

Por eso, subraya la importancia de acciones como el aprendizaje guiado, en el que el trabajo no se plantea a través de un simple resumen. «Por ejemplo, para cuarto de la ESO, se le podría pedir al alumno que te explicara qué es la inflación. Pero es mucho más interesante si llegas hasta esa definición a través de preguntas sucesivas que se le pueden plantear a ChatGPT antes de llegar a la conclusión final. ¿Qué pasaría si bajaran todos los precios de golpe? ¿qué consecuencias tendría eso en los países del alrededor?»

¿Y los padres? ¿Qué pape juegan las familias en todo esto? «Al igual que los profesores, tenemos que acompañar a los alumnos en todo este proceso. Yo, como padre, y es algo que también mantenemos en el colegio, defiendo que cuanto más tarde se llegue a las pantallas, mejor. Pero una vez que se haya accedido a ellas, hay que enseñar a hacer un buen uso. Muchos padres se sienten desbordados y cuando el chico tiene 12 o 13 años piensan: 'Si son ellos los que me tienen que enseñar a mí'. Pero no podemos ser ajenos a que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que tenemos que hacer un buen uso de ella, siempre desde la reflexión».

Vaquero lleva apenas un mes con este proyecto de Youtube, que cuenta con una decena de vídeos en la red. En ellos, explica cómo preguntar a la inteligencia artificial para generar cuentos adaptados a Infantil, problemas de matemáticas a segundo de la ESO, cómo organizarse ante el inicio del curso o cómo utilizar la IA como asistente en el aula. La idea es subir cada semana dos nuevos vídeos con recursos para los profesores.