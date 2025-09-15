El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Carlos Vaquero, profesor de La Enseñanza, ofrece claves a otros docentes para el uso de la Inteligencia Artificial en sus clases. Iván Tomé

Valladolid

Un profesor de La Enseñanza ofrece claves a otros docentes para usar en clase la inteligencia artificial

Carlos Vaquero ha publicado un libro y lanzado un canal de Youtube donde explica cómo sacar el maximo provecho a esta herramienta «para ahorrar tiempo y dedicárselo a lo más importante, los alumnos»

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:44

Es que ya no vale solo la pizarra, el libro de texto, la pila de apuntes a la hora de preparar las clases y tomar ... la lección. «La inteligencia artificial es un tren que ya está aquí. O lo coges ahora... o llegarás tarde a cualquier destino». Habla Carlos Vaquero (Valladolid, 1982), ingeniero de telecomunicaciones de formación, docente de vocación y divulgador de IA por puro convencimiento. Defiende que el futuro de la educación pasa, necesariamente, por el uso correcto que se haga de ChatGPT, de Gemini y de otras herramientas de inteligencia artificial. Vaquero es profesor de Matemáticas y de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en La Enseñanza, autor del libro 'ChatGPT para una enseñanza más eficaz', conferenciante que ofrece talleres a compañeros profesores de otros coles... y ahora también youtuber. Acaba de abrir un canal en Internet (vaqueropuntocero) con claves para que los docentes aprovechen las ventajas que ofrece la IA a la hora de diseñar sus clases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  5. 5

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre
  8. 8

    Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Piano de gran cola busca comprador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un profesor de La Enseñanza ofrece claves a otros docentes para usar en clase la inteligencia artificial

Un profesor de La Enseñanza ofrece claves a otros docentes para usar en clase la inteligencia artificial