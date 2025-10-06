El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Villar Vegas, coordinador del libro 'Israel y Palestin: reflexiones sobre el futuro y el legado de Oslo' El Norte

David Villar Vegas

Profesor del área de Estudios Hebreos y Arameos de la UCM
«Nadie se preocupaba de Gaza antes del 7 de octubre, ahora se está utilizando en clave de política nacional»

Villar, que colabora con organizaciones por la paz, aboga por retomar los Acuerdos de Oslo como «única solución» para garantizar la coexistencia entre los dos estados

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:54

Comenta

David Villar Vegas (Valladolid, 1993), es profesor del área de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y doctorado en Ciencias ... de las Religiones. El amor universitario lo impulsó a terminar en Madrid el Grado de Historia que cursaba en su ciudad natal, donde descubrió su interés por los textos bíblicos del judaísmo y del islam. Su tesis doctoral en esta materia lo llevó en 2016 a recorrer Jerusalén, donde vivió durante cuatro meses, así como distintas zonas de Palestina e Israel. Allí presenció varios atentados y el confrontar esa realidad despertó una inquietud por el conflicto palestino-israelí, que hoy en día una de sus principales líneas de investigación. En 2023 coordinó unas jornadas sobre los Acuerdos de Oslo en las que consiguió reunir, aunque en distintos días, a los embajadores de Israel y Palestina. Y con posterioridad, una En la actualidad colabora con organizaciones por la paz, como Coalition for Peace o Alliance for Middle East Peace. Todo ello ha culminado en un libro en el que reune voces, de un lado y del otro, que analizan el pasado, presente y futuro del proceso de paz.

