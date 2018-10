Un premio para la despensa solidaria de la hermana Gloria La hermana Gloria, junto a voluntarios de su red de reparto de alimentos en la calle Ruiz Hernández. / HENAR SASTRE La religiosa de María Inmaculada, recibe un galardón del Banco de Alimentos por su entrega con las familias más desfavorecidas VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 26 octubre 2018, 11:35

Es un trasiego de latas de piña y paquetes de arroz, de kilos de lentejas y cajitas de cereal, de furgonetas que llegan con manzanas y chocolates, de voluntarios que llenan estanterías con garbanzos y macarrón. Hay jaleo en la despensa solidaria que la congregación de religiosas de María Inmaculada tiene en la calle Ruiz Hernández, un depósito de víveres al que acuden 250 personas (70 de ellas niños) para aprovisionarse de comida, familias desfavorecidas que llegarían a fin de mes con telarañas en el frigo y el estómago vacío si no fuera por el empeño de la hermana Gloria.

Gloria Sobrino (Frómista, 1938) recibirá esta noche el premio Plato Solidario, galardón con el que el Banco de Alimentos reconoce el trabajo de personas y entidades en su guerra pacífica contra el hambre. «A la residencia siempre ha llegado gente que pide ayuda, personas que lo pasaban mal. Al principio, sobre todo inmigrantes».

Cuando Gloria dice al principio se refiere a hace quince años. Vio entonces la necesidad de entrar en contacto con el Banco de Alimentos para ofrecerse como antena, intermediaria, la persona encargada de ofrecer un lugar en el centro donde repartir víveres entre los más necesitados,«siempre después de la valoración de un asistente social del Banco de Alimentos, que certifica que necesitan esa ayuda, cuántas personas viven en casa, si hay niños, cuánta comida se les tiene que dar. Las cosas tienen que estar bien hechas, controladas».

La red alimentaria de la hermana Gloria comenzó con catorce familias. Ahora son casi ochenta. «En los dos o tres últimos años han aumentado de forma alarmante los hogares de españoles. Hay gente que habla de recuperación. ¿Recuperación?La de familias que vienen aquí con problemas. Parejas con hijos. Trabajaban los dos. Se quedaron sin trabajo y con la hipoteca. Sin sueldo y con deudas», dice la hermana Gloria, quien hace tiempo que se propuso que su ayuda no debía ser tan solo un kilo de alubias o arroz.

«Dar una bolsa de alimentos es fácil. Eso se puede conseguir en cualquier otro sitio. Por eso aquí procuramos ofrecer una atención personal, dar también cariño». Mientras los voluntarios reparten los víveres estipulados, Gloria recorre la cola de los que esperan y tiene para todos palabras de aliento. Ha creado los miércoles un «grupo de escucha».

«Me gusta que se sientan acogidos, que se desahoguen cuando les pasa algo, si el niño está enfermo, si tienen algún problema. Muchas de estas familias ocultan su situación, viven sus problemas económicos en silencio, sin hablarlo con nadie. Y nosotros estamos aquí para ayudarles», cuenta Gloria, quien dice tener especial mimo con los hijos de los beneficiarios de su ayuda.«Supongo que no es fácil para los niños ver que sus padres no van al mercado y que vienen aquí a por la comida. Eso les puede marcar. Por eso intentamos que lo vivan con alegría. Tenemos un profesor voluntario, Ángel, que les entretiene y reparte batidos y bolsas de caramelos. Mi objetivo es que estos Reyes podamos conseguir también juguetes para podérselos entregar».

Ni siquiera en los momentos más duros (recuerdan algunos de los voluntarios: Luis Sobrino, Fernando Pérez, Emilio Martín, Rubén Souto), ni siquiera en aquellos años de quimio y debilidad la hermana Gloria dejó de echar una mano. Sufrió y superó un cáncer de colon con metástasis en el hígado, e incluso en las semanas más complicadas, Gloria quiso estar allí. «Nunca me han podido los problemas. Jamás. Desde el primer día que decidí seguir mi vocación he sido feliz. Tuve una relación de joven con un muchacho. Y descubrí que formar una familia no era lo mío». Lo suyo, al final, fue construir una gran familia solidaria que esta noche recibe el premio del Banco de Alimentos.