La Policía Municipal sale a la calle para pedir la eliminación de los días forzosos

Con bulliciosos petardos sonoros uno se hace oír. Y con los zambombazos de la mañana de este miércoles más aún. Y si a eso le ... añades un par de bengalas azuladas, pues todo más vistoso. Más de un centenar de agentes de la Policía Municipal de Valladolid, algunos de ellos ya jubilados, se han concentrado en la plaza de la Rinconada para pedir al Ayuntamiento que se sienten con ellos a negociar. A hablar y a buscar un bien común para todos, incluido los ciudadanos. Todo ello porque la supresión de dos días de descanso en septiembre de toda la plantilla con motivo de la celebración de la contrarreloj urbana de la Vuelta a España ha sido la «gota que ha colmado el vaso».

Apunta el sindicato convocante (SPPM) que no entiende cómo han podido ejecutar las cláusulas de ejecución forzosa para un evento deportivo programado desde finales de diciembre para el 11 de septiembre. Y encima que se lo hayan comunicado en el mes de junio, a falta de tres meses. «Veíamos que la negociación estaba muerta. No había propuestas y no había soluciones. De ahí esta concentración para que el equipo de Gobierno vea la problemática que hay», ha agregado José Galindo, representante de SPPM, que no entiende que en 2025 se siga haciendo la ejecución forzosa. «Pedimos organización y planificación para este tipo de situaciones. Porque somos una plantilla que responde ante los imprevistos como las inundaciones de hace unas semanas o el día del apagón», ha continuado.

La reivindicación de este miércoles ha querido ir más allá de la mera etapa de la Vuelta a España y con un mensaje claro para la inminente celebración de los 200 años de la creación de la Policía Municipal. «Respecto a otras se está quedando en la cola del pelotón y creemos que una ciudad importante como Valladolid tenemos que ir a esa cabeza y ser un poco el estandarte en condiciones y en respuesta a la ciudadanía de lo que es una policía eficaz», ha reclamado Galindo.

Ampliar Asistentes a la concentración a las faldas del Ayuntamiento de Valladolid. Rdorigo Jiménez

De hecho, las pancartas que portaban esta mañana los policías en la plaza de la Rinconada versaban sobre esa situación. «Eliminación de los forzosos ya. A la cola de las policías de Castilla y León» y «La disponibilidad de un trabajo se valora y se negocia» eran algunos de los mensajes que se podían leer desde la distancia y a las faldas del Ayuntamiento.

En el apartado de cánticos, de forma tímida se pudo escuchar, entre petardo y petardo, «Puente deja Fomento y vuelve al Ayuntamiento», acompasado también con la petición de dimisión de Carnero. Tal vez, el alcalde lo pudo percibir desde su despacho.

Con el foco mediático puesto en esta manifestación, el sindicato ha aprovechado también para tender la mano al equipo de Gobierno. En la negociación de esos días forzosos y en otras materias en las que no se sientan escuchados. «Sentarse con las secciones sindicales, con la parte social, es fundamental», ha proseguido José Galindo, que ha destacado que por su parte siempre habrá cordialidad. «Siempre les hemos dicho que vamos a responder de forma proactiva para alcanzar los acuerdos. Como no responden a cumplir los pactos acordados, hemos tenido que dar un pasito más».

«Pedimos organización y planificación. Somos una plantilla que responde ante los imprevistos como las inundaciones o el día del apagón» José Galindo Sindicato SPPM

Esta reivindicación en la vía pública ha sido la primera de los sindicatos de la Policía Municipal con Jesús Julio Carnero al frente del Ayuntamiento. «Hemos dado los pasos adecuados para intentar alcanzar soluciones en la vía negociadora y viendo que no se iban a alcanzar y que no se preveía, porque solo nos han dado largas, hemos salido a la calle. Además, nosotros tampoco tenemos problemas en hacer acuerdos escalonados. Si ahora por circunstancias no pueden hacerse, las podemos aplicar en 2026. No tenemos una cerrazón en que sea de una forma u otra. Estamos dispuestos a lo que es una negociación, a ceder todos un poco para alcanzar un acuerdo», ha lamentado el responsable de SPPM.

Y mientras tanto, los policías de momento han visto cómo su calendario para septiembre era modificado para los días 10 y 11 de septiembre. La eliminación de esos descansos derivará en que algún policía acumulará 15 o 16 días consecutivos de trabajo, con las fiestas patronales mediante.