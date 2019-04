La plataforma A11 Pasos continúa con sus reivindicaciones

La plataforma ciudadana A11 Pasos sigue fiel a su empeño y este pasado jueves volvió a convocar una nueva concentración para continuar reclamando la construcción de la Autovía del Duero, su razón de ser desde que a finales del mes de julio pasado se puso en marcha.

En esta ocasión la cita se produjo con la noticia sabida de que este viernes el Consejo de Ministros iba a autorizar al Ministerio de Fomento la licitación de los dos tramos en los que se ha dividido el trayecto entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero de la citada autovía, la A-11. Más que noticia sabida, era ratificada, pues en dos encuentros mantenidos entre responsables de A11 Pasos con la Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, la representante del Gobierno ya les adelantaba que a finales de este año habría obras en estos tramos. En la primera ocasión –encuentro de carácter público- todavía no se habían disuelto las Cortes Generales, y en la segunda ocasión la delegada ratificaba lo ya comprometido aun habiéndose convocado en ese momento nuevas Elecciones Generales tras no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Desde el mes de agosto, que celebraron la primera concentración, A11 Pasos mantiene el poder de convocatoria y volvió a congregar a un fiel y constante número de vecinos de la comarca peñafielense junto a la travesía de la nacional 122 en Peñafiel, donde esta vía tiene su cruce con la carretera de Pesquera de Duero. De nuevo se repitió el ritual, esta vez con prácticamente la totalidad de los asistentes portando banderas azules reivindicativas de la causa, lo cual hizo del encuentro más llamativo. Asimismo, de forma intermitente, los asistentes cruzaron reiteradamente el paso de peatones contiguo al lugar de la reivindicación produciéndose pequeñas retenciones, mientras que agentes de la Guardia Civil se ocuparon una vez más de la seguridad viaria en ese punto de la travesía.

La convocatoria finalizó coreando el lema de la plataforma: «¡Autovía ya!»; no sin antes informar a los asistentes de ciertos aspectos, algo también habitual. Se trata de poner al día de las acciones de la plataforma. Además de recordar la licitación de los tramos ya citados, desde A11 Pasos explicaron que también han sido informados de «que están en marcha las modificaciones del proyecto de Quintanilla de Arriba a Castrillo de la Vega», el que comprende la variante de Peñafiel, pues algunos aspectos «han quedado obsoletos pues se hicieron en 2008».

Igualmente explicaron que el 22 de marzo se reunieron con técnicos de la Demarcación de Carreteras para tratar sobre la travesía de Peñafiel, en pésimo estado, para ver cuándo se acometen los trabajos de reparación anunciados, los cuales pueden estar en marcha en el mes de julio.

En esta ocasión y por primera vez, a cuenta de la citada travesía, hubo un reproche hacia el alcalde de Peñafiel tras unas declaraciones efectuadas ese mismo jueves por él en las que se adjudicaba el mérito una intermediación con el pertinente órgano de Fomento para su reparación, una acción municipal que desde A11 Pasos consideran que no ha sido tal. Es más, destacaron que «hasta que pusimos en marcha la plataforma no ha movido un dedo en los ocho años que lleva de alcalde, y desde que su partido (PP) no está en el Gobierno parece haberse dado cuenta de lo necesario que es que reparen la travesía y se ponga en marcha la autovía». La ausencia del regidor, o de algún concejal de su equipo de Gobierno, en las diferentes concentraciones –a las que sí asisten representantes de toda la oposición- no ha pasado desapercibida y sí se comenta y critica entre los asistentes esa falta de apoyo.