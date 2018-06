«El pincho iba en una caja en homenaje a 'El Principito', lo esencial es invisible a los ojos»

Isabel González y Teresa Cordero comenzaron a trabajar codo con codo hace 15 años en la cocina del restaurante Don Balacao. Allí fue donde se conocieron y, desde entonces, no se han separado. Desde el pasado mes de septiembre están al mando de la cocina de Puerto Chico, en el número 1 de la calle Nicasio Pérez, restaurante con el que han logrado el primer puesto en el Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid. Su elaboración, 'Esencia', es una fusión en la que se mezcla la tradición de Teresa con la innovación y creatividad de Isabel. El resultado, un chipirón con pan de Valladolid que se fusiona con elementos de las cocinas de Japón, México, Vietnam, Ecuador y Filipinas.

-¿Cómo está elaborado el pincho?

-Hemos querido unir el pasado y el presente de Puerto Chico. Si echamos la vista atrás, resulta que el chipirón lleva 42 años en este establecimiento. Y con la vista en el presente, cada semana ofrecemos cenas temáticas dedicadas a la gastronomía. De ahí sale nuestro pincho, un chipirón que viaja por seis países distintos.

-¿Cuáles son esos países?

-El chipirón viaja por Japón con la hoja de sisers; por México con un chile chipotle; Por España con un guiso de cazuela la abuela y, por supuesto, con pan de Valladolid; por Vietnam con un mango encurtido; por Ecuador con una cebolla marinada y por Filipinas, con un caldo de soja deshidratado.

-'Esencia' ha sido todo un secreto para el público. Permaneció oculto en el interior de una caja de cartón con agujeritos durante todo el concuros. ¿Qué significado tiene?

-Queríamos mostrar lo que sentimos que hay en el corazón de Puerto Chico, que a veces la gente no ve. De ahí la caja, un homenaje a la obra 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry, ya que muchas veces lo esencial no es visible a los ojos.

-¿Qué o quién le animó a participar en el concurso?

-Mi socia Teresa y mis amigos. Yo ya había participado en otras ediciones, pero este año tal vez me sobrepasaba un poco porque acababamos de empezar con el restaurante, era todo nuevo y me daba un poco de pereza, pero pensé que podría venir bien para el establecimiento.

-Aunque ya conocía el sabor de la victoria. En el 2015 se hizo con el primer premio del concurso nacional con el pincho 'Taj Mahal'.

-Así es. Ganar un nacional es algo increíble, aunque tal vez este, el del concurso provincial, tiene más sentimiento para mí porque suponía el esfuerzo de emprender un negocio y la recompensa tan temprana.

-¿Cómo comenzó su afición por los fogones?

-Siempre me ha gustado la cocina. Veía a mi abuela cocinar y siempre le ayudaba. Fue ahí cuando me empezó poco a poco a picar el gusanillo.

-Y después ¿Cuándo empezó a formarse como profesional?

-Empecé haciendo algún cursillo, pero pronto me matriculé en el ciclo formativo de cocina y gastronomía del centro de formación profesional Alcazarén. Aunque cuando más aprendí fue cuando empecé a trabajar, porque descubrí muchos cursos y estudié y leí muchos libros para aprender nuevas técnicas y nuevas formas de mezclar ingredientes porque, como ya he dicho, me encanta innovar.

-¿Cómo definiría su cocina?

-Creativa, pero partiendo de la base tradicional. No me gusta hacer algo normal, sino darle siempre un toque diferente.

-Todavía cuesta encontrar mujeres al frente de la cocina de un restaurante. ¿Ellas lo tienen más difícil que los hombres?

-A nosotras nos ponen un escalón más para llegar que a los hombres. Nos lo hacen más difícil, y no entiendo por qué, porque todo hombre ha aprendido de su madre, en casa, al igual que nosotras. Yo creo que es porque ellos han tenido más tiempo y han podido formarse antes, mientras que muchas mujeres lo dejan por circunstancias personales, la familia, los hijos... Por eso alomejor no nos dan el protagonismo que merecemos.

-¿Acudirán al concurso nacional de noviembre con 'Esencia'?

-Todavía no lo hemos pensando. Tal vez repitamos, o tal vez cambiemos algún ingrediente.