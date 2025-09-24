Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló

«No puede ser que alguien se salte las normas de circulación, atropelle a dos personas con un patinete, las tire al suelo por el ... choque y encima, sin miramientos, se dé a la fuga como si nada dejándoles ahí, dónde está la empatía de esta persona», dice visiblemente molesta la madre de M.R., la chica de 19 años que sufrió el accidente el pasado viernes y que prefiere mantenerse en el anonimato.

Eran las diez y cuarto cuando la joven iba en compañía de un amigo y cruzaban por la calle Gondomar, a la altura del número 18. «Lo hicieron por el paso de peatones y cuando el semáforo estaba en verde para ellos y fue entonces cuando sin esperarlo solo vieron que ya lo tenían encima», relata la mujer, que pide colaboración ciudadana para dar con la persona que atropelló a su hija y a un amigo de esta.

Según relatan, el hombre «de unos 40 años» iba usando el móvil mientras iba con el patinete. «Lo sabemos porque el motorista que iba detrás de él le estaba advirtiendo segundos antes de que pasase todo que no podía ir con el teléfono», comenta la mujer. Lo que pasó después fue que el hombre se llevó por delante a los dos jóvenes, que cayeron al suelo. «Le vieron solo unos segundos pero no se fijaron bien por los nervios y el golpe y porque el hombre solo se paró un segundo para recoger su móvil y se fue», explica indignada.

Al conocer lo sucedido acompañó a su hija y al amigo al Hospital Río Hortega. «En el parte de lesiones viene todo claro, mi hija tiene varios hematomas por el cuerpo, las contusiones son fuertes en la zona de la rodilla y el codo y su amigo también resultó afectado con una contusión en la muñeca y en la zona lumbar», asegura la mujer, que ha pedido ayuda en redes sociales para tratar de dar con la persona responsable.

Después de ir al hospital con los dos afectados por el atropello del patinete, pusieron la correspondiente denuncia en las dependencias policiales que la Nacional tiene en la calle Gerona. «No queremos que quede así, pedimos ayuda por si alguien más vio lo que pasó, que nos permita identificar a la persona que les dejó tirados incumpliendo todas las normas. Sé que es complicado, pero intentaremos dar con él», argumenta la mujer que lamenta la falta de control que hay sobre los vehículos de movilidad personal.