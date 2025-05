Pedro Baños y Miriam González apelan al papel «sagrado» del periodismo

José C. Castillo

'¿Cómo será el mundo del futuro?' Bajo esta consigna, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogió una charla organizada por Foro Independiente Periodismo 2030 sobre la actualidad geopolítica que atraviesa tanto España como la Unión Europea.

Una cita que contó con dos personajes expertos en la materia: Pedro Baños, escritor y militar; y Miriam González, abogada internacional y politóloga.

Un evento en el que la Fundación AXA junto a Ipsos presentó los resultados de un estudio que refleja la preocupación de la población de más de 15 países en riesgos futuros en diversas materias divididas en diez puntos que van desde el cambio climático a las nuevas amenazas a la seguridad y terrorismo, pasando por la Inteligencia Artificial y el big data.

Resultados respecto a los cuales Miriam González quiso añadir uno más: «El riesgo de los políticos» con el fin máximo de «llevar a Europa a buen puerto». En la misma línea puntualizó cuáles deben ser los puntales de la Unión Europea para seguir avanzando y entre ellos enumeró «la aplicación de la Inteligencia Artificial, la fusión nuclear, los semiconductores y ordenadores cuánticos». Un camino que siguió Pedro Baños: «Necesitamos personas que nos lideren y que se adapten a las necesidades del país al momento actual», muy consciente también de que «si no avanzamos en tecnología seremos esclavos de la misma».

Sobre el apagón

Baños también se pronunció sobre el reciente apagón que se produjo en España, momento en el que señaló que en la UE había planes para evitar el «efecto cascada» que se produjo al carecer de electricidad y telecomunicaciones. «Eso estaba estudiado pero jamás se puso en práctica, porque la UE es incapaz de reaccionar con rapidez a lo que sucede». Así, remarcó la importancia de «reforzarnos para no sufrir ciberataques». Al hilo de ello se mencionó a Donald Trump y Estados Unidos, respecto al cual González consideró que «aún no lo veo como enemigo» ya que desde allí «ven que no tenemos capacidad para ser sus enemigos».

En este foro también se habló sobre la importancia del periodismo en la política y de cómo debe actuar: «Es sagrado, vital y esencial en un sistema democrático y su primera misión debe ser controlar, supervisar y denunciar», apuntó Baños, que no obstante señaló que «el periodismo se está jugando el tipo en la gran transformación que está sufriendo».

De igual modo, González consideró que «el papel de la prensa en España es mucho más débil y muy distinto al de otros países» ya que aunque «hay periodistas fantásticos que se la juegan a diario, en España la prensa es más efervescente que efectiva».