El paso bajo la vía de Unión y Pelícano costará 630.000 euros y estará listo en 2026

Fue el único proyecto que recibió el visto bueno en el último Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta velocidad: el paso peatonal y ... ciclista entre las calles Unión y Pelícano, destinado a acercar los barrios de Pajarillos y Vadillos-Circular. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta, se negó a aprobar su licitación pese a contar con todos los informes favorables, lo que provocó el ultimátum del secretario de Estado, José Antonio Santano. O se empezaba a aligerar la nómina de proyectos guardados en el cajón y a darles salida o se acababa la historia de una sociedad que, sin obras, pierde su objeto social. Y el Ayuntamiento y la Junta cedieron.

Hace una semana de esa tensa reunión y la sociedad Valladolid Alta Velocidad ya ha sacado a licitación el proyecto, indicativo de lo avanzado de la cuestión. Sale por 630.000 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución, una vez resuelta la adjudicación de las obras, de 12 meses. Es uno de los pasos más sencillos de acometer de los que están previstos en el convenio de integración. Esto quiere decir que, si los plazos se cumplen, debería estar operativo en otoño de 2026. Las empresas tienen como plazo para presentar ofertas hasta el 11 de abril a las dos de la tarde, por lo que este procedimiento debería ser bastante rápido.

El paso previsto tendrá 9 metros de anchura y 19 metros de longitud bajo las vías, según la memoria del proyecto. Pero la actuación abarca también el entorno de las calles Salud y La Vía. Así, en la calle Salud, del lado de Pajarillos, «los accesos al paso consistirán en rampas de unos anchos aproximados de 4 metros», lo que obligará a actuar, longitudinalmente, en unos 150 metros de la calle. Una obra similar se realizará en la calle La Vía, del lado de Vadillos, en este caso con 120 metros de urbanización a lo largo de la calle.

Al no haberse completado otras fases del convenio de integración, el carril bici no se acometerá al completo, según se refleja en la memoria. «Se plantea la ejecución de sendos carriles bici a ambos márgenes de la actuación, aunque el carril de la calle la vía no será ejecutado hasta que no tenga continuidad con el resto de la calle, por tanto se deja el espacio para su ejecución».

Desde este paso habrá 280 metros hacia el sur hasta el actual paso peatonal y ciclista de San Isidro, cuya mejora es otro de los proyectos pendientes de ejecución. Y hacia el norte, 360 metros hasta el paso peatonal y ciclista de la calle Casasola (junto al túnel de Vadillos)