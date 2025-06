Paralizada por indefensión la expulsión de España de una mujer al estar su abogado de huelga

Expulsión del país paralizada. Así lo ha decretado el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Valladolid sobre el caso de una mujer colombiana con ... residencia ilegal en España al considerar que existe indefensión al encontrarse el abogado del turno oficial en huelga. «La recurrente no ha tenido oportunidad de formular alegaciones tras el inicio del expediente», recoge la sentencia ante la cual aún se puede poner recurso de apelación.

Los hechos se retrotraen al 4 de noviembre de 2023. Ese día, esta mujer fue identificada por la Policía Nacional en Valladolid. En su pasaporte aparecía un sello de entrada en territorio Schengen a través del aeropuerto de Madrid el 27 de septiembre de 2022, si bien el sello de salida no existía. En su periplo en España se le atribuye un delito de atentado contra agentes de la autoridad en un municipio de Valencia justo un año después de su llegada y al no constar que se había ampliado la residencia se la detuvo y se la trasladó hasta las dependencias de la Policía Nacional en la calle Gerona. Ese mismo día fue asistida por un letrado del turno de oficio a escasos días de que la huelga de los letrados del turno arrancara. Oficialmente se convocó para el 21 de noviembre de ese año.

Pero esa nueva situación para los letrados del turno no varió ni un ápice el procedimiento sancionador contra esta mujer. Seguía su curso. Por ejemplo, el 15 de febrero de 2024 se dictó la propuesta de sanción. La misma que recogía que «según conversación telefónica con su abogado, este ha notificado su situación de estado en huelga, por lo que se le dio un tiempo adicional para que remitiese las alegaciones sin que a fecha de hoy se haya recibido nada». Asimismo, en la remisión del expediente a la Subdelegación del Gobierno se hizo constatar que «el abogado no se dará por notificado, no emitirá alegaciones y no realizará ninguna otra acción legal sobre este expediente sancionador para no vulnerar la situación en la que se encuentra».

Finalmente, el 5 de abril de 2024 se dictó resolución de expulsión.

«Esta situación de huelga del letrado de la recurrente fue debidamente comunicada a la Subdelegación»

Ante esa medida, el abogado del turno de oficio, ante el cariz que tomaba el asunto, presentó un recurso en el que detallaba la legalidad de la huelga. Y la jueza le daba la razón al entender que la huelga, convocada por el sindicato Venia, es legal. «No ha sido declarada abusiva o ilegal por los órganos de la jurisdicción social, únicos competentes para ello», agrega en sus fundamentos de derecho, entre los que destaca uno.

«Esta situación de huelga del letrado de la recurrente fue debidamente comunicada a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid, donde se inició el procedimiento administrativo sancionador. A su vez fue debidamente comunicado por ellos a la Subdelegación del Gobierno».

Ahora el Juzgado de lo Contencioso número 1 declara nulo el expediente y lo manda a su inicio.