Paradas técnicas en las piscinas cubiertas para su renovación

Las siete piscinas cubiertas de Valladolid se renuevan durante el verano con una inversión de 150.000 euros por parte de la Fundación Municipal de Deportes. Las instalaciones de Parquesol, La Victoria y Huerta del Rey se actualizarán «con mejoras clave, cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria», explican desde el Ayuntamiento.

Las actuaciones tienen lugar en cierres programados de forma escalonada, que se prolongarán hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, las piscinas de Canterac, Benito Sanz de la Rica, Parquesol, Ribera de Castilla, La Victoria, Henar Alonso Pimentel y Huerta del Rey han programado paradas técnicas con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y mejoras. Estas tareas incluyen el vaciado de los vasos de piscina para su limpieza, la revisión de las rejillas y la rotulación de profundidades; la limpieza completa de la instalación (vestuarios, aseos y playa de piscinas); revisión de la climatización, calderas, aparatos sanitarios, sistema de protección contra incendios, iluminación, instalación de fontanería, saneamiento y electricidad; así como tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización. También se llevarán a cabo trabajos varios desde el Centro de Mantenimiento de pintura, carpintería, electricidad y albañilería.

Retirada de jacuzzis

Además, destacan las mejoras en la piscina de Parquesol, donde se han retirado los jacuzzis para ampliar la zona de playa y se han instalado nuevos lucernarios para eliminar condensaciones. En La Victoria, se ha conectado por completo la canaleta rebosadero del vaso grande y se ha rejuntado la zona de baldosas de la playa. Por último, en la piscina de Huerta del Rey se está renovando el sistema de depuración con una nueva batería de filtración, colectores y lecho filtrante para mejorar su rendimiento.