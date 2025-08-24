El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vaso grande de la piscina de Parquesol. N. C.
Valladolid

Paradas técnicas en las piscinas cubiertas para su renovación

Con una inversión de 150.000 euros, la Fundación Municipal de Deportes actualiza las instalaciones de Parquesol, La Victoria y Huerta del Rey

El Norte

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:35

Las siete piscinas cubiertas de Valladolid se renuevan durante el verano con una inversión de 150.000 euros por parte de la Fundación Municipal de Deportes. Las instalaciones de Parquesol, La Victoria y Huerta del Rey se actualizarán «con mejoras clave, cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria», explican desde el Ayuntamiento.

Las actuaciones tienen lugar en cierres programados de forma escalonada, que se prolongarán hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, las piscinas de Canterac, Benito Sanz de la Rica, Parquesol, Ribera de Castilla, La Victoria, Henar Alonso Pimentel y Huerta del Rey han programado paradas técnicas con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y mejoras. Estas tareas incluyen el vaciado de los vasos de piscina para su limpieza, la revisión de las rejillas y la rotulación de profundidades; la limpieza completa de la instalación (vestuarios, aseos y playa de piscinas); revisión de la climatización, calderas, aparatos sanitarios, sistema de protección contra incendios, iluminación, instalación de fontanería, saneamiento y electricidad; así como tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización. También se llevarán a cabo trabajos varios desde el Centro de Mantenimiento de pintura, carpintería, electricidad y albañilería.

Retirada de jacuzzis

Además, destacan las mejoras en la piscina de Parquesol, donde se han retirado los jacuzzis para ampliar la zona de playa y se han instalado nuevos lucernarios para eliminar condensaciones. En La Victoria, se ha conectado por completo la canaleta rebosadero del vaso grande y se ha rejuntado la zona de baldosas de la playa. Por último, en la piscina de Huerta del Rey se está renovando el sistema de depuración con una nueva batería de filtración, colectores y lecho filtrante para mejorar su rendimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  2. 2 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  3. 3 El corredor de 17 años muerto en la Vuelta a la Ribera es Iván Meléndez, que militaba en el Tenerife Cabberty
  4. 4

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  5. 5

    La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige Valladolid para su boda
  6. 6

    Herido un portero de discoteca tras una multitudinaria trifulca en San Lorenzo
  7. 7

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  8. 8 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  9. 9

    Un amplio dispositivo trabaja para extinguir un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paradas técnicas en las piscinas cubiertas para su renovación

Paradas técnicas en las piscinas cubiertas para su renovación