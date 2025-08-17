Las piscinas de Magaz, también afectadas por el 'reto marrón'

El 'reto marrón', esa estúpida y desagradable moda que se está haciendo viral a través de las redes sociales y que consiste en defecar en ... el agua de las piscinas, obligando a cerrar así las instalaciones, con el objetivo de subir el vídeo y lograr visitas, está calando definitivamente en Palencia. El primer damnificado por tamaña idiotez fue Villamuriel de Cerrato, después Monzón de Campos y el pasado sábado las piscinas de El Monte el Viejo en la capital palentina y las de Magaz de Pisuerga.

En esta última localidad, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que informa a todos los usuarios de las piscinas municipales de que, debido a la presencia de excrementos detectados en el vaso de la piscina pequeña, esta instalación permanecerá cerrada al baño hasta nuevo aviso. «Condenamos este tipo de actos, que perjudican a todos los vecinos y obligan a cerrar unas instalaciones municipales pensadas especialmente para disfrutar y huir del calor», se señala desde el Ayuntamiento de Magaz, al tiempo que se hace un llamamiento «a la sensatez y el civismo, para que entre todos podamos mantener las piscinas en buen estado y disfrutar de ellas como se merecen».

También el Ayuntamiento de Palencia decidió en la noche del sábado, por motivos sanitarios, que la piscina de El Monte permaneciera cerrada hasta las 16:30 horas de ayer una vez se hubieran completado los trabajos de limpieza y desinfección, tras detectar heces en el agua.

Desde el Ayuntamiento de Palencia se condena «firmemente» estos comportamientos, que pueden tener «consecuencias legales y suponen un grave riesgo para la salud pública». Asimismo, se agradece la comprensión de todos los usuarios, al tiempo que se trabaja por mantener unas instalaciones seguras y saludables para todas las personas.

El 'reto marrón' ya lo sufrió Villamuriel el pasado día 8, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a suspender la 'Pool Party', una actividad programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, cuando el Ayuntamiento se vio obligado, por motivos sanitarios, a suspender la 'Pool Party', una actividad que estaba programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, después de que una o varias personas defecaran en el agua, «lo cual representa un riesgo para la salud y requiere de una intervención inmediata para la limpieza y desinfección del área», según se señaló desde el Consistorio.

Monzón de Campos también fue víctima el pasado jueves del 'reto marrón', después de que la presencia de heces en el agua obligara a cerrar el vaso grande obligara al socorrista a cerrar la piscina grande. «Ha sido sobre las 17:30 horas más o menos. Han esperado a que hubiera muchos bañistas en el agua, porque por la mañana había menos usuarios en la piscina», comentaba una joven testigo ese día en la piscina de Monzón.