Cartel colocado esta semana en Guardo por otro problema. José Carlos Diez
Palencia

Las piscinas de Magaz, también afectadas por el 'reto marrón'

La estúpida moda ha causado ya perjuicios a las instalaciones del Monte el Viejo, Villamuriel y Monzón

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:11

El 'reto marrón', esa estúpida y desagradable moda que se está haciendo viral a través de las redes sociales y que consiste en defecar en ... el agua de las piscinas, obligando a cerrar así las instalaciones, con el objetivo de subir el vídeo y lograr visitas, está calando definitivamente en Palencia. El primer damnificado por tamaña idiotez fue Villamuriel de Cerrato, después Monzón de Campos y el pasado sábado las piscinas de El Monte el Viejo en la capital palentina y las de Magaz de Pisuerga.

