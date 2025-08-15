Defecan en el agua y obligan a cerrar el vaso grande de la piscina de Monzón

Ricardo Sánchez Rico Palencia Viernes, 15 de agosto 2025, 09:21 Comenta Compartir

Se trata de una estúpida moda que muchos están haciendo cuando acuden a bañarse a un piscina comunitaria. El objetivo es subir el vídeo a las redes sociales y lograr visitas, dicen. Es el 'reto marrón', que consiste en defecar en el agua, obligando a cerrar así la instalación. Villamuriel ya lo sufrió el pasado día 8, cuando el Ayuntamiento se vio obligado, por motivos sanitarios, a suspender la 'Pool Party', una actividad que estaba programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, después de que una o varias personas defecaran en el agua, «lo cual representa un riesgo para la salud y requiere de una intervención inmediata para la limpieza y desinfección del área», según se señaló desde el Consistorio a través de sus redes sociales.

«Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos, especialmente cuando afectan al bienestar común», se agregaba desde el Ayuntamiento de Villamuriel, al tiempo que se pedía disculpas por las molestias ocasionadas «y agradecemos vuestra comprensión».

Del 'reto marrón' también fueron víctimas ayer en Monzón de Campos, después de que la presencia de heces en el agua obligara al socorrista a cerrar la piscina grande, privando a los muchos bañistas que en ese momento se encontraban en las instalaciones de combatir los rigores del calor con un chapuzón. «Ha sido sobre las 17:30 horas más o menos. Íbamos a meternos en la piscina y ha empezado a salirse la gente. El socorrista ha empezado a decir que todos fuera del agua y una chica decía que qué había marrón. Han esperado a que entrara mucha gente y a que hubiera muchos bañistas en el agua, porque por la mañana había menos usuarios en la piscina», comentaba ayer una joven que tuvo que recoger la bolsa y regresar antes de tiempo a su domicilio.

«Han dejado abierta la piscina pequeña, pero la grande han dicho que no saben si se podrá abrir al público mañana –por este viernes–, comentaba la joven.