El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel informativo a la entrada de las piscinas de Guardo. Jose Carlos Diez
Palencia

Cierre de la piscina en Guardo por las algas y las cenizas de los incendios

El Ayuntamiento pide disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas este jueves

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:08

La piscina municipal de verano de Guardo permaneció cerrada este jueves por motivos técnicos. Así lo anunció oficialmente el Ayuntamiento de la localidad, que pidió ... disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  8. 8 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  9. 9 Dejan inconsciente a un hombre de 42 años en una pelea en Aguilafuente
  10. 10

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cierre de la piscina en Guardo por las algas y las cenizas de los incendios

Cierre de la piscina en Guardo por las algas y las cenizas de los incendios