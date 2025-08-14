Cierre de la piscina en Guardo por las algas y las cenizas de los incendios

La piscina municipal de verano de Guardo permaneció cerrada este jueves por motivos técnicos. Así lo anunció oficialmente el Ayuntamiento de la localidad, que pidió ... disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

El alcalde, Juan Jesús Blanco, explicó que la decisión se tomó tras detectarse acumulación de polvo y cenizas en el agua, probablemente procedentes de los incendios registrados en la provincia de León y transportadas por el viento, así como la presencia de algas tras las recientes tormentas. «Estamos precipitando, aspirando y limpiando, y esperamos que mañana –por este viernes– la situación vuelva a la normalidad», señaló el regidor de este municipio de Palencia.

En redes sociales, algunos vecinos han solicitado ampliar un día la temporada de baño como compensación, una medida que el regidor de Guardo no ha confirmado, recordando que los contratos del personal están fijados hasta el 31 de agosto. Blanco apuntó que instalaciones como las de Cistierna (León) también han tenido que cerrar por motivos similares.