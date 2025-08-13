Arden una docena de hectáreas de cultivo en Villaoliva de la Peña Los bomberos del parque de Guardo han sofocado el incendio, originado pasadas las 15:00 horas al parecer por una cosechadora

Incendio en tierras de cultivo en la zona de Villaoliva de la Peña.

El Norte Palencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:54

Bomberos de la Diputación pertenecientes al parque comarcal de Guardo han sofocado en la tarde de este miércoles un incendio declarado en unas tierras de cultivo en la zona entre Villaoliva de la Peña y Cornón de la Peña, pedanías ambas del municipio de Santibáñez de la Peña.

El fuego se ha originado pasadas las 15:00 horas ocasionado, al parecer, por una cosechadora, y han ardido en torno a doce hectáreas de centeno. Hasta el lugar se han desplazado media docena de bomberos de la Diputación de Palencia pertenecientes al parque comarcal de Guardo con un camión para sofocar las llamas, que han llegado a menos de 600 metros de donde se ubica una granja de cerdos.

Pasadas las 18:00 horas, los bomberos del parque comarcal de Guardo, ayudado por agricultores de la zona, han controlado y extinguido el incendio.

Algunos municipios del entorno, como Guardo, sufrieron algunos cortes en el suministro eléctrico, al parecer porque el incendio afectó a una torre de electricidad.