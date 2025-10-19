Un papel pegado con celo tapa la vieja señal que elevaba la velocidad en torno a un colegio de Parquesol

El olvido de la vieja señal, que aún lucía la limitación de la velocidad a treinta kilómetros por hora, cuando se acababan de pintar sobre ... la calzada unas llamativas marcas viales con enormes '20' para fijar la nueva regulación para los vehículos en torno al colegio Tierno Galván de Parquesol, acaba de ser subsana o, al menos, tapada. Y la imagen no pasa inadvertida. El panel en cuestión ha sido ahora cubierto con un papel pegado con celo que tapa directamente el número 30 y la leyenda 'zona escolar' en la entrada a la recién reurbanizada, precisamente para habilitar un 'entorno escolar seguro', calle Manuel Silvela.

La señal, eso sí, mantiene al descubierto aún el término 'Atención' y el triángulo con un niño y una niña que advierte a los conductores de la cercanía de un centro educativo. Unos metros más adelante la calzada muestra la nueva limitación a 20, la real, en esta calle.

Ampliar Las nuevas marcas viales que limitan a 20 kilómetros por hora la velocidad permitida en la calle Manuel Silvela. J. S.

La intervención amanuense se ha producido apenas unos días después de que los operarios completaran las obras de reurbanización del tramo de Manuel Silvela, entre Hernando de Acuña y Juan Martínez Villergas, que discurre ante el citado colegio público, donde se han invertido 257.242 euros en el marco de un proyecto bautizado precisamente como 'entornos escolares seguros' y que se ha traducido en la ampliación del espacio peatonal, la reducción de tres a dos carriles en la calzada, la incorporación de un paso de cebra inteligente (con sensores para activar luces en las señales y la calzada al paso de los viandantes) y el singular pintado de marcas viales de colores en torno a los dos pasos existentes y que reducen la velocidad en este tramo a veinte kilómetros por hora para los vehículos. Esto último lo marcan enormes números '20' en la calzada.

Pero durante las obras, que comenzaron en julio y que acaban de concluir en el citado tramo de Manuel Silvela, se olvidó la antigua señal que aún mostraba el límite de 30 en el acceso desde Hernando de Acuña. Es de suponer que el papel pegado que tapa ahora el número es una medida temporal a la espera de una nueva señal.