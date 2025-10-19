El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La señal de la calle Manuel Silvela, en la que acaba de taparse (izquierda) la limitación errónea de 30 que lucía (derecha) hasta el pasado miércoles. J. Sanz

Valladolid

Un papel pegado con celo tapa la vieja señal que elevaba la velocidad en torno a un colegio de Parquesol

La nueva limitación, recién pintada con marcas de colores en la calzada de la calle Manuel Silvela, la reduce de 30 a 20 kilómetros por hora

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:22

Comenta

El olvido de la vieja señal, que aún lucía la limitación de la velocidad a treinta kilómetros por hora, cuando se acababan de pintar sobre ... la calzada unas llamativas marcas viales con enormes '20' para fijar la nueva regulación para los vehículos en torno al colegio Tierno Galván de Parquesol, acaba de ser subsana o, al menos, tapada. Y la imagen no pasa inadvertida. El panel en cuestión ha sido ahora cubierto con un papel pegado con celo que tapa directamente el número 30 y la leyenda 'zona escolar' en la entrada a la recién reurbanizada, precisamente para habilitar un 'entorno escolar seguro', calle Manuel Silvela.

