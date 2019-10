Pablo Casado, en Valladolid: «Cataluña nunca será independiente porque el resto de España no lo soportaría y la necesita»

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, advirtió este sábado en Valladolid a los partidos y grupos independentistas catalanes que su formación será «el dique de contención», si gana las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, contra los intentos secesionistas, ya sean en las instituciones o en la calle.

Casado, que inauguró hoy la XXV Intermunicipal con la presencia de 600 cargos de toda España en un clima preelectoral, y con los disturbios registrados en los últimos cinco días en Cataluña después de conocerse la sentencia del 'Procés', quiso mandar un mensaje a los catalanes que no apoyan estas protestas y ven con miedo lo sucedido.

Con los adoquines todavía en las aceras, el plástico de los contenedores pegado este sábado al asfalto de las calles de Barcelona, y las encuestas que dan al PP una recuperación de votantes respecto a las elecciones del 28 de abril, Cado recordó también las dificultades que tienen los políticos de su partido en Cataluña.

Y citó a Xavier García Albiol o Manu Reyes, que no pudieron gobernar los municipios de Badalona y Castelldefels, respectivamente, pese a obtener la mayoría en los comicios del 26M. Los 40 pactos del PSC con las formaciones ERC y Junts per Catalunya, para gobernar en varios ayuntamientos de esa comunidad, lo impidieron.

«Quiero dar un mensaje de apoyo a los que han salido hoy a comprar el pan y han saltado de adoquín en adoquín. A esas personas que se sienten desamparados y se preguntan dónde está el Estado, donde está España. ¿Quién responde a estas movilizaciones, columnas y desafíos de los políticos independentistas? Y les tengo que decir a esos catalanes que no tienen nada que temer, porque el estado de derecho siempre prevalece. Queremos hacer una política que les diga a los hijos de Xavier y Manu, no vais a vivir en una Cataluña independiente y nunca lo será, porque el resto de España no podría soportarlo. Porque les necesitamos por ser una tierra maravillosa a la que admiramos«, exclamó el presidente del PP, arrancando el mayor aplauso de las más de 2.000 personas que le escucharon en el Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid.

El 'seny' y la España de Goya a garrotazos

Pese a ser un encuentro para analizar las políticas municipales, casi la mitad de los 38 minutos de su discurso los dedicó Casado a la evolución de la cuestión catalana.

El 'seny' (cordura) y la 'rauxa' (rabia) que ha imperado durante años en la sociedad catalana, lo contrapuso el presidente del PP a «esa España fraccionada, que no puede seguir como ese lienzo de Goya a garrotazos».

El dirigente popular fue crítico con los gobiernos socialistas por quitar del Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum en el año 2005, y por transferir en 1983 la competencia de la administración penitenciaria a Cataluña. Y su conclusión es que es necesario «legislar ya para que ésto no se repita».

«Si lo que hacemos es delimitar el estado derecho, cómo luego vamos a quejarnos de cómo son las sentencias, o de qué pasa en las calles. Nuestro compromiso de futuro es legislar para reforzar la presencia de España en Cataluña, y acabar con el adoctrinamiento educativo, la propaganda en los medios de comunicación públicos, y terminar con las embajadas en exterior» de la Generalitat.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto al líder nacional del PP, Pablo Casado. / R. JIMÉNEZ

Pablo Casado también lamentó los efectos de la huelga general de este viernes, convocada por sindicatos y partidos independentistas, y cuya imagen se ha trasladado a toda la prensa internacional.

«No tenemos porque ver cómo se desvía un crucero al puerto de Valencia porque no quieren entrar en Barcelona, o no tenemos que ver la Seat paralizada, porque no se garantiza la seguridad. Ni comprobar la Sagrada Familia cerrada porque ni siquiera los guías pueden garantizar la integridad de los turistas», dijo el presidente nacional del PP, que pidió «coraje y determinación» al gobierno de Pedro Sánchez para acabar con esa violencia.

«Esa Cataluña que algunos han destrozado, con la pasividad de otros», y que el PP dice que se comprometerá a recuperar si es necesario «con la ilegalización de los partidos que justifiquen, alienten o financien» los destrozos en las calles o de bienes particulares.

Los populares han expresado además ya su determinación, de que si ganan las elecciones el 10N incluirán el delito de rebelión impropia en el Código Penal. «La sentencia del Supremo es la que es», apostilló Casado, aceptando el fallo del Tribunal estatal que juzgó a los líderes catalanes.

Respecto a la situación de su expresidente, Carlos Puigdemont, el jefe de la oposición se quejó de que éste salga en libertad de la Fiscalía belga, así como que un juzgado de ese país «ponga en jaque lo que dice el máximo órgano judicial de España. Por ello pedimos extradición automática para los condenados por sedición o rebelión», anunció, si llegan al Gobierno.

Papel de Torra

Pablo Casado recordó, en este sentido, a los socialistas que cuando gobernaba el PP fue el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el que presentó la querella en 2017 para impedir que «un golpe a la legalidad quedase impune».

«El presidente de la Generalitat, señor Torra, que ostenta la máxima representación del Estado en Cataluña, no puede estar cortando carreteras, alentando la violencia ni justificando la 'kale borroka'«, señaló Pablo Casado, que advirtió del riesgo de caer en situaciones como las vividas durante décadas en Euskadi.

«A los independentistas catalanes les molesta que comparemos la situación de Cataluña con el País Vasco. Pero eso sí, ellos a todas las manifestaciones llaman a Ibarretxe, o las algaradas a Otegui», dijo.

En esta Intermunicipal, en la que se dieron cita presidentes de diputaciones y alcaldes españoles como los de Madrid, Málaga, Salamanca o Zaragoza, se recordó que el PP obtuvo en los comicios del pasado mes de mayo más de 20.000 concejales y 300 alcaldías más que el PSOE.

Por ello, su presidente nacional sacó pecho para alentar a los suyos a recuperar el voto que perdieron en las elecciones generales del 28 de abril, consecuencia de la fragmentación del centroderecha.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que expresó el «cariño de Castilla y León a la sociedad catalana, que no merece lo que está viviendo», se comprometió a recuperar el voto para el PP en el medio rural, para que Casado pueda presidir el Gobierno de España.

Mañueco le recordó, no obstante, que si llega a La Moncloa deberá de respaldar al medio rural con proyectos que «apoyen a las personas y a los servicios públicos».

«Defender el mundo rural es afrontar el reto demográfico. Y para ello hay que defender la sanidad en las ciudades sí, pero también en los pequeños pueblos. En Castilla y León garantizamos la existencia de la escuela rural con al menos con tres chavales, y apostamos por la prestación de la dependencia«, concluyó el presidente del Ejecutivo regional, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos.