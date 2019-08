Óscar Puente sobre Igea: «Es un lastre para Castilla y León» El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, esta mañana en Covaresa durante la revisión de unas obras en calles. / R. Jiménez El alcalde de Valladolid recuerda que el vicepresidente de la Junta «prometía el cambio y dio el cambiazo» y advierte de que será «beligerante» si la administración autonómica no da respuesta a las necesidades de la ciudad LORENA SANCHO Valladolid Miércoles, 28 agosto 2019, 14:15

Tras el rifirrafe que hace unas semanas mantuvieron en la red social Twitter a cuenta del apartamento del presidente de las Cortes, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha mantenido hoy de nuevo el pulso al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como respuesta a la petición que este último realizó ayer para que Pedro Sánchez se apartara a un lado si no era capaz de formar Gobierno. «Igea lleva un verano triunfal y hay cosas que no merecen la pena contestar», ha iniciado Óscar Puente en sus primeras declaraciones tras su vuelta de vacaciones. Pero finalmente ha ido más allá y ha cuestionado la credibilidad y autoridad del vicepresidente y portavoz de la Junta «desde que prometió el cambio y dio el cambiazo» en alusión a su pacto con el Partido Popular. «Venían a eliminar privilegios y lo primero que hace el presidente de las Cortes es ponerse uno con el pisito», ha añadido para terminar calificando a Francisco Igea de «lastre para la Comunidad Autónoma».

Pese a esta valoración inicial, Puente, que ha visitado unas obras en calles en Covaresa, ha advertido que su actitud con respecto a la Junta de Castilla y León será de colaboración siempre que «traten a la ciudad de Valladolid como deben hacerlo», pues de lo contrario «me tendran enfrente», ha dicho. «Hay dos planos: uno es el político, en el que suelo actuar con bastante libertad y digo lo que pienso; y otro es el institucional, donde espero que haya colaboración».

Ha recordado así de nuevo que él fue quien puso el foco sobre «el pisito» de Luis Fuentes, por lo que ha considerado que a Ciudadanos y al PP «les estorba y les molesta mucho que el alcalde de Valladolid alce la voz», pero ha incidido en que si no quieren que lo haga «que convoquen reuniones y traten a la ciudad de Valladolid como deben hacerlo». «Yo no soy ni pretendo ser la oposición del PP en Castilla y León, quiero ser el alcalde de Valladolid y quiero defender los intereses de mi ciudad. Tengo un altavoz y lo voy a utilizar en el caso de que no se atiendan las peticiones que venimos haciendo».

Entre las cuestiones pendientes ha destacado que Valladolid «necesita un apoyo de la Junta mucho más decidido en la Seminci», por lo que ha confiado en que el nuevo consejero de Cultura «lo tenga claro», pero también se ha mostrado reivindicativo con las competencias en Educación, tanto en las obras en colegios municipales como en escuelas de Educación Infantil, o en un mayor compromiso de financiación en asuntos relacionados con políticas sociales. «En la medida que haya respuesta por parte de la Junta de Castilla y León la actitud mía será la de colaboración, que es la que deseo. Yo no quiero tener ningún tipo de conflicto. Pero si no lo es obviamente trataré de ser beligerante para defender los intereses de la ciudad».

Votación en la Diputación

Durante la comparecencia ante los medios de comuniación, el alcalde de Valladolid se ha pronunciado también sobre el proceso de elección del nuevo portavoz del Grupo Provincial Socialista, después de que ayer se produjera una votación que inicialmente arrojó como ganador al alcalde de Alaejos, Carlos Mangas, y que finalmente le dio un empate con el concejal de Simancas Francisco Ferreira. Al respecto ha asegurado no entender por qué se realizó una votación en la Diputación si finalmente es la Ejecutiva Provincial del PSOE la que decide al respecto. «No tiene ningún sentido hacer una votación para además luego no respetar el resultado. Desde luego que no ha sido un acierto la fórmula o el mecanismo empleado», ha precisado.

Como ejemplo ha recordado que cuando la exdiputada Soraya Rodríguez se marchó del Grupo municipal Socialista «no se votó entre los concejales porque era la ejecutiva la que decidió quién tenía que asumir la portavocía y el grupo lo acató».

Ha eludido en este sentido incidir sobre la urgencia o no de que Teresa López, secretaria provincial socialista, presente su renuncia después de que él mismo le exigiera su dimisión tras los resultados cosechados tras el 26M. «La situación da lo que da y espero que haya sentido común y se tome la decisión que procede, que desde mi punto de vista, y como he dicho varias veces, está muy clara».