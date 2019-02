El número de alumnos que cursa Medicina es cinco veces inferior al de los años 80

La falta de profesionales llenaba titulares hace más de diez años

Es un 'déjà vu' (ya visto antes) en toda regla. Han pasado más de diez años, un poco menos del tiempo que se tarda en formar a un médico especialista –entre los seis de carrera y los cuatro de Mir– y el problema acuciante de falta de efectivos se convirtió en toda una preocupación, no se hablaba en el sector de otra cosa, incluso fuera de él; pero, al parecer, no pasó de ahí. Estudios hubo, y no pocos, del Sindicato Médico, de Satse con respecto a los enfermeros, del Ministerio de Sanidad y de la Junta, entre otros. Denuncias y polémicas, continuas. No solo por la falta de medidas para fidelizar a los que se forman en la comunidad y en España sino para preparar suficientes. Y mientras hace años pedían el certificado de idoneidad un contadísimo número de facultativos; ahora ya son 3.500 en toda España, denuncia la Cesm, y no para estudiar o investigar sino para trabajar en el extranjero.

«Inviable» calificaba hace escasos días el consejo de organizaciones colegiales de Castilla y León. «Inviable la asistencia sanitaria en términos mínimos de calidad de continuarse como hasta ahora», aseguraba su presidente José Luis Villarig tras mostrar, número a número, la gravedad de la situación.