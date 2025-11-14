Nueve identificados por estafar 12.000 euros a una vecina de Valladolid La víctima hizo una serie de pagos en un primer momento por valor de 4.165 euros, para posteriormente a través de otra plataforma perder 8.183 euros

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:58

La Policía Nacional ha identificado a nueve personas presuntamente implicadas en una estafa digital que afectó a una mujer residente en Valladolid, quien denunció haber sido víctima de un engaño que le supuso la pérdida de más de 12.000 euros. La investigación se inició el pasado 27 de mayo, cuando la víctima denunció haber sido estafada mediante engaño cuando entregó en varios pagos la cantidad de 4.165 euros siendo captada a través de un anuncio de inversión en la red social Instagram.

Tras establecer contacto por WhatsApp con un número de teléfono extranjero, recibió instrucciones para registrarse en una aplicación de inversión, realizando pequeños pagos mediante la plataforma de pago Bizum. Inicialmente, recibió devoluciones con supuestas ganancias, lo que generó confianza en el sistema.

Posteriormente, fue incorporada a un en Telegram, donde se le solicitó documentación personal, incluyendo fotografías de su DNI por ambas caras y un vídeo mostrando el mismo. A través de la aplicación Zen.com, realizó nuevas transferencias que alcanzaron los 8.183 euros. Al intentar recuperar dicha cantidad, se le exigió un nuevo ingreso de 6.189 euros, momento en el que la víctima detectó el fraude.

Las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid revelaron que el número de teléfono utilizado tenía origen en Nigeria, país vinculado a redes organizadas de estafas digitales. El análisis de los movimientos bancarios permitió identificar a nueve personas relacionadas con la recepción y redistribución del dinero defraudado.

El papel de las 'mulas'

Los investigadores consideran que estas personas podrían formar parte de la estructura conocida como 'rueda', habitual en este tipo de delitos, en la que se emplean 'mulas bancarias': individuos captados para abrir cuentas o facilitar datos bancarios a cambio de una comisión. Estas cuentas son utilizadas para recibir fondos fraudulentos y transferirlos según las instrucciones de la organización.

La captación de estas 'mulas' se realiza habitualmente mediante falsas ofertas de empleo, tanto en línea como presencialmente, y en algunos casos se les solicita el acceso completo a sus cuentas bancarias, permitiendo a los estafadores operar con total autonomía. La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer la responsabilidad individual de los identificados.