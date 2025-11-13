Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo El accidente se ha producido sobre las once y veinte de la mañana de este jueves en el cruce de La Maña

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:14

Una aparatosa colisión frontal entre dos coches en la N-122, a la altura de la localidad vallisoletana de Traspinedo, este jueves por la mañana se ha saldado con dos heridos leves e importantes daños materiales en los vehículos. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 11:20 horas en el kilómetro 341, en las inmediaciones del cruce del restaurante La Maña, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del siniestro y se informaba de que, en principio, ninguno de los ocupantes había resultado herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, cuyos agentes han estado regulando el tráfico en una carretera que soporta denso tráfico diario.

Sin embargo, una vez allí se ha solicitado asistencia sanitaria para dos personas, que estaban heridas de levedad, un hombre de 68 años con dolor de pecho y otro de 51 con dolor de muñeca.