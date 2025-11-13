Detienen en Valladolid a un menor como presunto autor de una docena de robos en coches Los vehículos se encontraban estacionados en la callen, en el entorno del Parque de las Norias

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad en Valladolid comp presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras tener constancia de una serie de hechos delictivos cometidos durante la madrugada del pasado 26 de octubre.

La investigación comenzó a raíz de una serie de denuncias interpuestas por varios ciudadanos, los cuales manifestaban habar sufrido daños en sus vehículos, así como la sustracción de diferentes enseres que había en el interior de los mismos. En total, los agentes han contabilizado 18 vehículos afectados, todos ellos estacionados en el mismo área, en el entorno del Parque de las Norias y las calles cercanas a este, todos cometidos entre los días 24 y 29 de octubre.

Los vehículos presentaban un mismo patrón común. Ventanillas rotas o fracturadas, abolladuras en los marcos de las puertas, retrovisores y mecanismos de apertura dañados, así como el robo de objetos personales y diversas herramientas. Entre los efectos sustraídos, se encuentran gafas de sol y graduadas, una insignia de vehículo, herramientas eléctricas, una navaja multiusos, una luz de emergencia V-16, dinero en efectivo, décimos de lotería y otros objetos de valor.

Según informaron los agentes de la Policía Nacional, uno de los robos fue captado por unas cámaras de seguridad que, en ese momento, se encontraban activas y permitieron identificar a uno de los presuntos autores. En las imágenes, se puede observar a cuatro personas actuando de forma coordinada, lo que muestra y evidencia que los presuntos ladrones tenúan un plan preconcebido para cometer los robos.

El identificado, menor de edad, está relacionado con el robo de 12 de los vehículos, fue detenido el pasado 11 de noviembre y una vez se concluyó con las diligencias policiales, se informó a la Fiscalía de Menores, quedando en libertad. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las gestiones para identificar al resto de los implicados.