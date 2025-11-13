El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Detienen en Valladolid a un menor como presunto autor de una docena de robos en coches

Los vehículos se encontraban estacionados en la callen, en el entorno del Parque de las Norias

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad en Valladolid comp presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras tener constancia de una serie de hechos delictivos cometidos durante la madrugada del pasado 26 de octubre.

La investigación comenzó a raíz de una serie de denuncias interpuestas por varios ciudadanos, los cuales manifestaban habar sufrido daños en sus vehículos, así como la sustracción de diferentes enseres que había en el interior de los mismos. En total, los agentes han contabilizado 18 vehículos afectados, todos ellos estacionados en el mismo área, en el entorno del Parque de las Norias y las calles cercanas a este, todos cometidos entre los días 24 y 29 de octubre.

Noticias relacionadas

Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo

Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo

En libertad el joven que se lanzó al río para intentar escapar tras ser sorprendido robando

En libertad el joven que se lanzó al río para intentar escapar tras ser sorprendido robando

Los vehículos presentaban un mismo patrón común. Ventanillas rotas o fracturadas, abolladuras en los marcos de las puertas, retrovisores y mecanismos de apertura dañados, así como el robo de objetos personales y diversas herramientas. Entre los efectos sustraídos, se encuentran gafas de sol y graduadas, una insignia de vehículo, herramientas eléctricas, una navaja multiusos, una luz de emergencia V-16, dinero en efectivo, décimos de lotería y otros objetos de valor.

Según informaron los agentes de la Policía Nacional, uno de los robos fue captado por unas cámaras de seguridad que, en ese momento, se encontraban activas y permitieron identificar a uno de los presuntos autores. En las imágenes, se puede observar a cuatro personas actuando de forma coordinada, lo que muestra y evidencia que los presuntos ladrones tenúan un plan preconcebido para cometer los robos.

El identificado, menor de edad, está relacionado con el robo de 12 de los vehículos, fue detenido el pasado 11 de noviembre y una vez se concluyó con las diligencias policiales, se informó a la Fiscalía de Menores, quedando en libertad. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las gestiones para identificar al resto de los implicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  4. 4 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  5. 5

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  6. 6 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  7. 7

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  8. 8

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  9. 9 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detienen en Valladolid a un menor como presunto autor de una docena de robos en coches

Detienen en Valladolid a un menor como presunto autor de una docena de robos en coches