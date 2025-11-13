En libertad el joven que se lanzó al río para intentar escapar tras ser sorprendido robando

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:33 Comenta Compartir

El joven de 27 años que fue detenido en la madrugada del miércoles tras lanzarse al Pisuerga para intentar escapar al ser pillado robando en un bar de Valladolid ha quedado este jueves en libertad. Así lo han confirmado fuentes policiales, que han concretado que ha sido este mismo día 13 por la mañana cuando el arrestado, al que se le han imputado dos delitos de robo con fuerza, uno consumado y otro delito en grado de tentativa, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.

Los hechos se produjeron sobre las tres menos diez de la madrugada del miércoles día 12, cuando la Policía recibió una llamada de la central receptora de alarmas en la que se informaba de una intrusión en la Pera Limonera, el negocio hostelero ubicado a pie de playa de Las Moreras, que en ese momento estaba cerrado al público.

Tras ello, se desplazaron rápidamente hasta la zona varias dotaciones tanto de la Policía Municipal de Valladolid como de la Nacional, que a su llegada vieron a un individuo que, tras ser sorprendido, comenzó a correr para intentar fugarse del lugar. Entonces, los agentes iniciaron una persecución a pie tras él, pero el hombre no lo dudó y se lanzó al río. No solo cruzó el Pisuerga a nado, sino que se ocultó entre la maleza y las aguas. Por ello, los policías alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que a su vez movilizó a los Bomberos y a Sacyl, que envió una UVI móvil.

Se llevó unas bebidas

Los profesionales del servicio de salvamento y rescate de los Bomberos peinaron, a bordo de una embarcación, la orilla, hasta que finalmente lograron dar con el individuo en cuestión casi una hora después de que se recibiera el aviso de que había saltado la alarma del negocio hostelero. Finalmente, en torno a las 3:50 horas le localizaron oculto entre la maleza y fue rescatado. Asimismo, fue detenido y posteriormente derivado al Hospital Clínico para su custodia y asistencia sanitaria, ya que presentaba claros síntomas de hipotermia.

Durante su identificación pudieron comprobar que no era el primer incidente que este hombre protagonizaba esa misma noche. A primera hora, la Policía Local tuvo que intervenir en las inmediaciones del albergue municipal ya que este joven se estaba peleando con otro. También se determinó que horas antes había fracturado un cristalera del Café del Norte de la Plaza Mayor, pero al ser sorprendido por un hombre que le increpó abandonó el lugar. Respecto a la Pera Limonera, reconoció haber forzado su acceso para luego coger unas bebidas.