Nueva campaña de la Policía Local en Valladolid: 200 euros y cuatro puntos del carné

La Policía Local de Valladolid, en el marco de las operaciones de vigilancia y control de carreteras previstas por la Dirección General de Tráfico (DGT) este 2025, llevará a cabo una campaña especial para revisar el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, es decir, las sillitas de los niños.

En concreto, entre los días 10 y 16 de este mes los agentes tendrán una especial vigilancia en el uso de estos sistemas de seguridad, puesto que donde más desplazamientos se realizan y se consolidan estos hábitos relacionados con la conducción es en zonas urbanas.

En este sentido, cabe recordar que no hacer uso del cinturón de seguridad u otro sistema de retención homologado en el caso de un pasajero supone una multa de 200 euros (no detrae puntos). En el caso del conductor, la infracción implicará esa misma cuantía y cuatro puntos del carné. Además, no hacer uso de los sistemas de retención infantil está considerado como grave y supone 200 euros y cuatro puntos.