«Hay novios que quieren convertir el baile en una especie de feria»

Se acerca la época estival y llega la fecha elegida por los novios vallisoletanos para celebrar uno de los días más especiales de sus vidas. ... Lo cierto es que las bodas de hoy en día «se han convertido en una especie de festivales», lo que antes se celebraba en un día ahora ocupa todo un fin de semana -con preboda y posboda-, el menú que antes costaba 100 euros ahora alcanza los 200 y los detalles y decoración que antes se limitaban a decorar la iglesia con flores ahora cobran mayor importancia y relevancia a lo largo de la celebración. El mundo nupcial evoluciona y con él las tendencias a la hora de organizar una boda.

Laura Longarela, de ByIndesign, Viviana Tuesta y Nerea Calzada, de Tul y Seda, son wedding planner en Valladolid aunque organizan bodas en todo el territorio nacional. Todas ellas coinciden en que «los novios lo que buscan a día de hoy es que su boda sea muy exclusiva, con mucha personalización, todo medido al detalle y con un hilo conductor durante toda la boda». Contaminados por la vorágine de contenido nupcial que aparece en redes sociales los novios demandan «desde fincas y espacios bonitos que encajen con lo que traen en mente, hasta música en todos los escenarios del día, decoraciones personalizadas y que sus invitados vivan una experiencia», resalta Viviana Tuesta, con 14 años de experiencia en el sector.

«Ahora el invitado de boda vive una experiencia al completo», confiesa Laura Longarela de ByIndesign. «Son muchas las parejas que nos solicitan que haya tatuadores durante la fiesta, que haya un ilustrador dibujando a todos los invitados para que se lo puedan llevar de recuerdo o incluso que coloquemos maquinas de gancho para sacar peluche y convertir el baile en una especie de feria», relata Laura Longarela, en referencia a ejemplos reales de experiencias en bodas organizadas recientemente.

El seating -también conocido como marcasitios, el lugar concreto del invitado en la mesa- es uno de los aspectos más demandados por los novios. «Hacemos seating de todo tipo dependiendo del hilo conductor de la boda o de la temática que elijan los novios. Hemos preparado desde algunos relacionados con viajes por el mundo que han realizado los novios y cada mesa es un destino hasta otros más simples decorados con flores», señala Viviana Tuesta. «Recuerdo una pareja que quiso tematizar su boda con guiños a sus juegos de mesa favoritos, y logramos un seating elegante, pero totalmente adaptado a esa idea», recuerda Nerea Calzada, de Tul y Seda.

Los colores tendencia de esta temporada en el mundo nupcial son verdes orgánicos, tonos tierra, beige, arena o terracotas, todo «muy natural, sostenible y orgánico», coinciden las tres wedding planner vallisoletanas y señalan: «Lo más importante no es seguir la tendencia si no que haya sintonía entre ambas partes y lograr un punto común». Otra de las tendencias que vuelve con fuerza es el vintage y aspectos de bodas de los años 80. «Años atrás los novios no querían cortar la tarta con una espada y en algún caso no había ni tarta. Ahora regresa esa premisa», señala Laura Longarela, quien añade: «Las torres con copas de champán para el brindis también son tendencia actual».

El presupuesto de las bodas cada vez se incrementa más aunque «realmente una boda cuesta lo que te quieras gastar», afirma Nerea Calzada, quien añade: «Como mínimo 35.000 euros. El presupuesto puede adaptarse, pero hay que tener en cuenta que una boda es una celebración muy completa que implica gastronomía, música, decoración, logística… y que todo ello tiene un impacto directo en la experiencia de los novios y los invitados».

Espacio, gastronomía y fiesta: los imprescindibles

Son muchos los complementos o extras adicionales que se pueden añadir a una boda, «tantos como la imaginación de los novios vuele», pero hay tres imprescindibles que no pueden fallar en la organización. El espacio en el que se va a celebrar la ceremonia, el banquete y la fiesta es «lo primero en lo que hay que pensar». «Para mi es fundamental que la finca o el espacio tenga plan A y un plan B por si llueve o las condiciones climatológicas no son favorables», confiesa Viviana Tuesta.

La comida y experiencia gastronómica forma para de otro de los aspectos claves para triunfar en una boda. «Es fundamental que el invitado coma bien y tenga variedad a la hora de elegir. Tanto en el cóctel como en la cena o comida. Normalmente los novios acuden meses antes a una prueba de menú para elegir que quieren el día de su boda después de haber probado diferentes opciones», relata Laura Longarela.

El momento de la fiesta, baile y celebración posterior a la boda y comida o cena «es de los ítems que más preocupa a los novios». Este momento de la boda aglutina desde fotomatones para que los invitados puedan hacerse fotos, hasta estructuras de fotos en 360 grados, toros mecánicos o incluso hinchables.