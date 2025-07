Nieves Mendizábal, catedrática: «La conciliación familiar lleva la voz cantante»

Antonio G. Encinas Valladolid Lunes, 14 de julio 2025, 06:49 Comenta Compartir

Nieves Mendizábal ha conseguido la plaza como catedrática de la Universidad de Valladolid a los 57 años. «Y porque he querido seguir, pero muchas ... compañeras que podrían hacerlo ya no se animan porque ven que con estos años ya no merece la pena. Los hombres son menos en Letras pero se animan enseguida a pedirlo, aunque son muchas horas de meter en una aplicación tus datos y curriculum vitae». Quizá desde fuera no se entienda bien lo que supone completar el currículo en las aplicaciones informáticas de la ANECA para solicitar la acreditación. Todas las investigaciones, grupos, tesis dirigidas, publicaciones… Mendizábal lo resume así en su caso: «Un mes de cumplimentar cosas».

A eso se añade el diferente peso que se concede a los méritos obtenidos, y que varía a medida que se modifican las leyes. Lo que quizá valía antes ya no es suficiente ahora. O se da más peso a participar como investigador principal. O a la transferencia. O a las estancias en el extranjero. Según. «Necesitas muchos proyectos de investigación, estancias en el extranjero… Y las mujeres como que nos acobardamos un poco y el techo de cristal es este. Muy pocas, aunque sigan investigando o con proyectos, deciden presentar la solicitud». No hay en la historia de la UVA una rectora. El próximo año vuelve a haber un proceso electoral y podría haber candidatas. Ya la hubo en el anterior, con Helena Castán, ex secretaria general, como rival del que fue su rector, Antonio Largo. «Ahora las hay, podrían presentarse a rectoras, pero no nos atrevemos por las horas que implica, horas de dedicación a la familia que pierdes», pone como ejemplo Mendizábal. «En la toma de posesión percibí que la mayoría de catedráticos eran hombres, pero de titulares la mayoría eran mujeres, y de PAS (personal de administración y servicios) también. Se invierte, cuanto más alta la categoría, menos mujeres. «Pero estamos subiendo mucho», advierte. «Un 30% en Valladolid me parece poco, pero está subiendo».

