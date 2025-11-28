El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la avenida de Segovia, donde se produjo el suceso. Carlos Espeso

Valladolid

Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias

El hombre, de 64 años, falleció por causas naturales en la avenida de Segovia

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:16

Un hombre de 64 años falleció este viernes de madrugada en plena calle en el barrio de Delicias. El fatal suceso se produjo en torno a las 4:00 horas en la avenida de Segovia, a la altura de la calle Carmelo, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de que un varón se había desvanecido y había caído repentinamente al suelo.

Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente varias patrullas tanto de la Policía Local de Valladolid como de la Nacional, así como una ambulancia y personal sanitario.

Pese a la rápida intervención y los esfuerzos de los profesionales médicos por salvar la vida del varón, tan solo pudieron certificar su fallecimiento, al parecer, por causas naturales, ya que fuentes policiales descartan en un principio indicios de criminalidad.

El suceso causó gran revuelo, ya que es una zona muy transitada tanto de vehículos como de viandantes. Aproximadamente dos horas después del fatal desenlace, poco antes de las seis de la mañana, el servicio forense procedió al levantamiento del cuerpo sin vida del varón.

