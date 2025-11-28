El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una agente de la Guardia Civil con uno de los perros. El Norte

Valladolid

Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

La Guardia Civil ha investigado a una mujer, propietaria de los canes atacantes, como presunta autora de un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:41

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de una mujer, vecina de Olmedo, como presunta autora de un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales por las lesiones ocasionadas por cuatro perros de su propiedad a un hombre y al perro de éste.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras una denuncia presentada en el puesto principal de Laguna de Duero. En ella se relataba que un vecino de Alcazarén, mientras paseaba por el campo acompañado de su perro de raza Setter Inglés, fue sorprendido por la aparición de cuatro perros sin vigilancia y comenzaron a atacar a su perro. Al intentar protegerle, el varón recibió mordiscos en varias partes de su cuerpo y, como consecuencia de ello, tuvo que ser atendido por lesiones en su mano y pierna derecha. Además, su perro sufrió lesiones en sus patas traseras.

Por todo ello, la Guardia Civil de Valladolid procedió a la investigación de la propietaria de los cuatro perros atacantes como autora de un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales, al ser la responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la tenencia de perros.

La tenencia de perros que han producido ataques a otros perros o personas se asemeja a la posesión de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), se requiere para ello la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil. Asimismo, para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de 2 metros de longitud.

En estos casos, la Guardia Civil comunica al Ayuntamiento y a los servicios veterinarios de Castilla y León para el periodo de cuarentena por la rabia, garantizando así la coordinación institucional y el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes. Extremos que se encuentran regulados Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y en el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Medio Ambiente de Valladolid. De igual modo, se remiten las infracciones administrativas incurridas tanto al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid, como al Ayuntamiento de Alcazarén al ser las autoridades competentes en materia de animales de compañía.

