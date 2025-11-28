El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. C. Espeso

Detenido un hombre con 46 antecedentes por siete robos en coches de Valladolid

El ladrón, ya en libertad, fracturaba las ventanillas traseras para acceder al interior del vehículo y así poder llevarse los objetos que hubiera

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:27

La Policía Nacional detuvo el miércoles en Valladolid a un hombre como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Los agentes, en el curso de sus investigaciones, pudieron determinar que el autor de siete robos en interior de vehículos que se han producido a lo largo del año, desde marzo, era la misma persona. Estos robos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional por las respectivas víctimas.

En todos ellos coincidía el mismo modus operandi, que consistía en que el ladrón fracturaba una de las ventanillas traseras para acceder al interior del vehículo, y así poder llevarse los objetos que hubiera. Los investigadores habían localizado varios de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a sus respectivos dueños una vez que se acreditó su procedencia ilícita.

Asimismo, las inspecciones técnico oculares apuntaban a la identidad de este varón, por lo que los agentes se pusieron tras su pista para detenerlo. El hombre es conocido de la Policía Nacional por constarle 46 antecedentes policiales. La búsqueda de este individuo concluyó el día 26 por la mañana con su detención en Valladolid, tras ser imputado como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

