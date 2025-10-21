El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ambulancia, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Valladolid

Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey

Fuentes de la Policía Nacional explican que se están investigando las causas, aunque el suicidio es la principal hipótesis que se baraja

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 22:35

Comenta

Una joven de 26 años ha fallecido hoy, 21 de octubre, como consecuencia de las lesiones que sufrió tras precipitarse de un cuarto piso de ... un edificio de la calle de Las Eras, en el barrio vallisoletano de Huerta del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  6. 6

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  7. 7 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  8. 8 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey

Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey