Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey

ValladolidMuere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
Fuentes de la Policía Nacional explican que se están investigando las causas, aunque el suicidio es la principal hipótesis que se baraja
Valladolid
Martes, 21 de octubre 2025, 22:35
Una joven de 26 años ha fallecido hoy, 21 de octubre, como consecuencia de las lesiones que sufrió tras precipitarse de un cuarto piso de ... un edificio de la calle de Las Eras, en el barrio vallisoletano de Huerta del Rey.
Los hechos ocurrieron ayer lunes y ha sido este martes cuando la joven ha fallecido a causa de las graves heridas causadas por el impacto. Fuentes de la Policía Nacional explican que no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del suceso, aunque la que se está barajando principalmente es la del suicidio.
