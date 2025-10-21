El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los juzgados de la calle Angustias, en una imagen de archivo. Carlos Espeso
Valladolid

Archivan la causa por presunta violación a una menor con sumisión química en un hotel de Cabezón

La jueza de Instrucción 5 rechaza procesar al acusado al no apreciar «indicios racionales de autoría», ya que la joven, que mintió sobre su edad, «no ha manifestado ni insinuado» haber sido obligada a mantener relaciones

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 15:43

Comenta

No existen «indicios racionales de autoría». El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha dictado el archivo y sobreseimiento de la causa por la ... presunta violación de una menor de 14 años en un hotel de Cabezón de Pisuerga en la madrugada del pasado 25 de mayo. La joven denunció haber mantenido relaciones sexuales bajo un estado de sumisión química tras haber quedado a cenar con un hombre de 38 años al que conoció a través de Instagram.

