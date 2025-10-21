Herida una pasajera tras una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid El accidente se ha producido al mediodía de este martes en el paseo de Zorrilla, a la altura de Vallsur

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 15:07 Comenta Compartir

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida al mediodía de este martes en una colisión entre un autobús urbano y un turismo en Valladolid. El accidente ha tenido lugar sobre las 14:35 horas en el paseo de Zorrilla, a la altura del centro comercial Vallsur, y ha sido necesaria la intervención de la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de Sacyl.

Como consecuencia del frenazo del autobús, una pasajera de unos 35 años ha resultado herida y se quejaba de un dolor en el brazo.

Por el momento se desconoce si ha requerido traslado hospitalario, así como las causas del siniestro.