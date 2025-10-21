Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda

Dos trabajadores, un hombre de 48 años y una mujer cuya edad se desconoce, han resultado heridos de distinta gravedad en un accidente laboral ocurrido ... al mediodía de este martes en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

El incidente se ha producido sobre las 13:09 horas en un edificio residencial en obras, a punto de ser entregado, ubicado en el número 12 de la calle Manuel del Río, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia sanitaria para dos operarios, que estaban heridos, uno de ellos con quemaduras en brazo y hombro, tras un accidente laboral cuyas causas se investigan.

Los heridos pertenecen a una empresa externa de resinas que se encontraban en el inmueble para reparar un depósito antiincendios de agua -con 12.000 litros- ubicado en el sótano cuando, al parecer, ha explotado por causas que se desconocen. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, tal y como apuntan fuentes de la Policía Municipal de Arroyo.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y personal sanitario para atender a las víctimas. En torno a las 14:15 horas, dos ambulancias se han marchado de la zona y han evacuado a los heridos al Hospital Río Hortega de Valladolid capital.