Guardia Civil y personal sanitario, este martes junto al vehículo siniestrado en Castronuño. J. Santarén

Dos heridos tras salirse de la carretera y volcar su coche en Castronuño

El accidente se ha producido minutos antes de las nueve y media de la mañana de este martes en la VA-610

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 10:13

Un hombre y una mujer, ambos de unos 45 años, han resultado heridos al salirse de la vía y volcar su turismo este martes a la altura de la localidad vallisoletana de Castronuño. El accidente ha tenido lugar sobre las 9:25 horas en el kilómetro 13 de la VA-610, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se requería asistencia para dos personas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender a los ocupantes del vehículo.

Por el momento no ha trasladado la gravedad de sus lesiones ni si han precisado traslado hospitalario.

