La hermana Joaquina, religiosa vallisoletana en Angola. El Norte

Valladolid

Muere a los 101 años la hermana Joaquina, misionera de La Rondilla en Angola

La archidiócesis de Malanje, en el país africano, dedica cuatro jornadas de misas y homenajes a la religiosa vallisoletana fallecida el pasado fin de semana

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:15

«Lo tenía muy claro. Siempre nos dijo que quería que la enterraran en Angola. Y su voluntad se va a cumplir», asegura Artemio Arango, ... sobrino de Maura Gutiérrez Pelaz, la hermana Joaquina, religiosa vallisoletana, nacida en 1923, que ha fallecido este fin de semana en el país en el que desempeñaba su labor misionera desde 1961. La archidiócesis de Malanje (compuesta por 22 parroquias y más de 650.000 fieles bautizados) ha anunciado cuatro jornadas de rezos y oración en recuerdo de «la abuela Joaquina», quien durante más de 60 años ejerció en Angola su labor evangelizadora, con servicios hospitalarios y de atención a las niñas de un internado femenino. «Ella quería que sus restos reposaran en Kalandula, donde hay una escuela con su nombre, pero finalmente, nos han explicado que por razones prácticas, su entierro será en Malanje, la principal ciudad de la diócesis», indica Arango.

