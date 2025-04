Las monjas de las Huelgas reciben la autorización para rehabilitar la cubierta del monasterio

Las vallas de obra y el precinto policial que mantienen desde hace más de ocho meses acordonados unos cincuenta metros de la fachada del Monasterio ... de Santa María la Real de las Huelgas (siglo XVI) tienen las horas contadas. El perímetro de seguridad que instaló el Ayuntamiento de Valladolid el pasado mes de agosto -para evitar cualquier situación de peligro por desprendimientos en una zona de mucho tránsito- dará paso e a los trabajos de reparación de la maltrecha cubierta del templo «de forma inminente».

Aunque desde la orden religiosa prefieren no adelantar una fecha concreta por si hubiese algún cambio que de última hora que afectase a la fecha de inicio: «Simplemente tenemos ganas de que empiecen porque llevamos mucho tiempo esperando por el tema de permisos, etcétera», apuntan.

Antes de que finalice el mes de abril, anuncian, los operarios montarán andamios «solo en las zonas en las que sea estrictamente necesario» y se ayudarán en el resto de los trabajos de un camión cesta para acceder al tejado, que será revisado en su totalidad, porque hay zonas con cobertura vegetal, zonas en las que hay restos minerales y orgánicos y no tiene sentido reparar unas partes y otras no», admiten desde la orden.

Ampliar Detalle de la vegetación en el alerto de la cubierta del monasterio. Mar García

Los trabajos se centrarán principalmente en una zona, la del tejado, que ha sufrido un deterioro evidente por el paso del tiempo y la adversa climatología, factores que han hecho mella en parte de los aleros de la fachada, muchos de ellos se encuentran en muy mal estado y podridos por la humedad. Precisamente las filtraciones de agua han provocado también el enraizamiento de vegetación en el tejado, que ha terminado por levantar algunas tejas, agravando más el estado arquitectónico del céntrico convento tan transitado a diario.

Para garantizar la seguridad en el paso de los transeúntes se procedió el pasado verano a acordonar más de cincuenta metros del perímetro del espacio afectado, desde la puerta de acceso al templo desde el parque de la calle Ramón y Cajal hasta la vuelta hacia la plazoleta contigua (donde se encuentra el acceso a la nueva plaza Francisco de Praves). «Esperemos que esta vez se haga mejor y sea más efectivo, porque hace 25 años se hizo la misma reparación de la cubierta y se ve que no fue realizada de la forma más idónea, porque no ha pasado tanto tiempo como para que se encuentre en ese estado y se tenga que volver a reparar», lamentan fuentes de la congregación.

En este proyecto, los trabajos de mejora del exterior del Monasterio de las Huelgas se dirigen especialmente a los muros noreste y noroeste y a los aleros y zonas de cubierta próximas correspondientes con estos muros que serán sustituidas. Esta reparación que comprende además la limpieza y la reparación integral que darán una nueva imagen a la actual situación arquitectónica del edificio del siglo XVI se llevará a cabo en una sola fase y está previsto que se prolongue durante un mes. «Aunque estas cosas, ya se sabe, pueden alargarse más. Esperemos que no sea el caso».

Aunque no es de las mayores reparaciones que se han llevado a cabo en el templo, el gasto no será menor y la reparación será costeada «en su totalidad» por la propiedad del edificio, la Orden del Císter, aunque desde la congregación no han querido hacer públicos los gastos que supondrá para las religiosas esta reparación del espacio conventual. «No vamos a entrar en detalles, pero va a suponer un esfuerzo económico muy importante para ellas porque son pocas y son personas con recursos económicos limitados», señalan desde la orden.

El Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid fue fundado en el año 1300 aunque tras un devastador incendio fue reconstruido en 1579, por lo que la iglesia actual data de finales del siglo XVI y fue declarada como Bien de Interés Cultural en 1931. Han sido muchos meses de espera que han mantenido acordonada una zona de especial tránsito por la ubicación del mismo, en la Avenida Ramón y Cajal, donde muchas familias disfrutan de este espacio ajardinado en el que predomina la presencia de estudiantes universitarios.

Autorizaciones en regla

El procedimiento administrativo comenzó en septiembre del año pasa y no ha sido hasta el 12 de marzo de este año cuando la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León autorizó finalmente la realización de las actuaciones solicitadas. Asimismo, el pasado 4 de abril, el Ayuntamiento de Valladolid procedió a dar el visto bueno, por lo que solo falta que la empresa contratada comience a montar la estructura metálica y lleve hasta la zona la maquinaria y el personal necesarios para iniciar unos trabajos que mejorarán la imagen del céntrico templo.