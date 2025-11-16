El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Óscar Rodríguez

Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid
«El modelo actual del alquiler castiga al propietario y ahoga la oferta»

La Cámara de la Propiedad Urbana reclama más medidas de seguridad para quien busca inquilino para su vivienda

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:09

Comenta

¿Cuáles son las principales razones por las que un propietario no saca su vivienda al mercado? «Falta de seguridad», dice Óscar Rodríguez, presidente de ... la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. «Para la mayoría ya no es una cuestión económica, sino que tienen miedo a que se les deje de pagar, que se genere un 'inquiokupa', que directamente sea esa vivienda ocupada sin un previo contrato, que no haya posibilidades de echarle mientras esté ocupada. Y esa situación es real en Valladolid. Aquí vienen muchos propietarios (el 90%-95% del volumen de viviendas en Valladolid es de pequeños propietarios) que nos dicen: 'Tengo una vivienda y creo que la voy a vender'. Porque así es un problema menos».

