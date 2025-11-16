¿Cuáles son las principales razones por las que un propietario no saca su vivienda al mercado? «Falta de seguridad», dice Óscar Rodríguez, presidente de ... la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. «Para la mayoría ya no es una cuestión económica, sino que tienen miedo a que se les deje de pagar, que se genere un 'inquiokupa', que directamente sea esa vivienda ocupada sin un previo contrato, que no haya posibilidades de echarle mientras esté ocupada. Y esa situación es real en Valladolid. Aquí vienen muchos propietarios (el 90%-95% del volumen de viviendas en Valladolid es de pequeños propietarios) que nos dicen: 'Tengo una vivienda y creo que la voy a vender'. Porque así es un problema menos».

La Cámara de la Propiedad Urbana ha reclamado «seguridad y estímulos» para el mercado de la vivienda. «En los últimos años, las limitaciones impuestas (como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica de los arrendadores) han tenido el efecto contrario al deseado: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros».

Esta entidad (que defiende y protege los intereses de los propietarios) sostiene que «prohibir o limitar la compra de viviendas a determinados perfiles no resolverá el problema estructural de falta de oferta. Lo que conseguirá es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado».

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamara en Bruselas «medidas legales» para poner freno a la compra de casas que no sean para uso residencial. La Cámara de la Propiedad Urbana critica esta idea por entender que «lejos de frenar la especulación, reducirá la oferta, elevará los precios y perjudicará tanto a propietarios como a inquilinos».

«Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados», apunta la Cámara. La entidad propone, como medidas alternativas, impulsar seguros de impago para otorgar mayor protección al propietario, incentivos y bonificaciones fiscales por alquilar a precios accesibles y más colaboración público-privada, «con planes que promuevan una vivienda asequible, sin excluir a los propietarios privados del proceso».