El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un apartamento en venta, en una imagen de archivo. Carlos Espeso
Castilla y León

La Cámara de la Propiedad Urbana rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas

La entidad advierte de que esta medida agravará la crisis del alquiler

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:20

Comenta

La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León expresó hoy su «rotundo rechazo» a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para vetar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas y actuar en las denominadas «zonas tensionadas».

Según informó la Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Ical, esta medida «no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que profundizará en el desequilibrio del mercado, afectando a propietarios, inquilinos y a la propia economía del alquiler».

Noticias relacionadas

Alquileres disparados en Valladolid: La Rondilla y Circular es donde más suben

Alquileres disparados en Valladolid: La Rondilla y Circular es donde más suben

La diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

La diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

«Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados», advierte la Cámara.

La Cámara de la Propiedad Urbana recuerda que, bajo su criterio, el mercado de la vivienda necesita «seguridad y estímulos, no más restricciones». Y es que aseguran que, en los últimos años, limitaciones como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica para los arrendadores tuvieron el efecto contrario al deseado: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros.

«Prohibir o limitar la compra de viviendas a determinados perfiles no resolverá el problema estructural de falta de oferta. Lo que conseguirá es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado», sostiene la Cámara.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  7. 7 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  8. 8

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  9. 9 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España
  10. 10

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Cámara de la Propiedad Urbana rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas

La Cámara de la Propiedad Urbana rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas