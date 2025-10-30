La Cámara de la Propiedad Urbana rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas
La entidad advierte de que esta medida agravará la crisis del alquiler
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:20
La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León expresó hoy su «rotundo rechazo» a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para vetar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas y actuar en las denominadas «zonas tensionadas».
Según informó la Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Ical, esta medida «no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que profundizará en el desequilibrio del mercado, afectando a propietarios, inquilinos y a la propia economía del alquiler».
«Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados», advierte la Cámara.
La Cámara de la Propiedad Urbana recuerda que, bajo su criterio, el mercado de la vivienda necesita «seguridad y estímulos, no más restricciones». Y es que aseguran que, en los últimos años, limitaciones como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica para los arrendadores tuvieron el efecto contrario al deseado: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros.
«Prohibir o limitar la compra de viviendas a determinados perfiles no resolverá el problema estructural de falta de oferta. Lo que conseguirá es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado», sostiene la Cámara.