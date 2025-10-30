La Cámara de la Propiedad Urbana rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 16:20 Comenta Compartir

La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León expresó hoy su «rotundo rechazo» a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para vetar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas y actuar en las denominadas «zonas tensionadas».

Según informó la Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Ical, esta medida «no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que profundizará en el desequilibrio del mercado, afectando a propietarios, inquilinos y a la propia economía del alquiler».

«Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados», advierte la Cámara.

La Cámara de la Propiedad Urbana recuerda que, bajo su criterio, el mercado de la vivienda necesita «seguridad y estímulos, no más restricciones». Y es que aseguran que, en los últimos años, limitaciones como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica para los arrendadores tuvieron el efecto contrario al deseado: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros.

«Prohibir o limitar la compra de viviendas a determinados perfiles no resolverá el problema estructural de falta de oferta. Lo que conseguirá es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado», sostiene la Cámara.