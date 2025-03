Cada 20 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional de la Felicidad. Desde que la ONU proclamó esta efeméride en el 2012, numerosos países, ... empresas y organizaciones han promovido iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas. La búsqueda de la felicidad es un objetivo fundamental, un derecho global. Pero… ¿sabemos transmitir esa felicidad a los demás? Más de 15 gestos del lenguaje no verbal, muestran esta capacidad del ser humano: labios abiertos, dientes visibles, fruncimiento de la nariz, elevación de mejillas, brazos abiertos… El analista y experto en comunicación emocional Julio García Gómez, que es también director de comunicación de la Fundación Economía y Salud y del Hospital Casaverde de Valladolid, nos ofrece su visión sobre la importancia del lenguaje no verbal en nuestras relaciones personales, sociales y también en el ámbito sanitario.

¿Por qué es tan importante la comunicación no verbal?

Porque apoya la verdad. Existen tres aspectos fundamentales en la comunicación, que son, el lenguaje verbal oral, transmitimos ideas y conocimientos a través del tono, el ritmo y la expresión; el lenguaje no verbal, que apoya lo que dice la palabra con gestos, micro expresiones y el paralenguaje (pausas, silencios…); y por último, la imagen que proyectamos. La conjunción de esos tres elementos es crucial para que la comunicación sea exitosa. La parte oral la podemos disimular, ya que podemos elevar o bajar el tono al hablar. Nuestra imagen también la podemos transformar, sin embargo, el lenguaje no verbal, a no ser que ese seas un gran experto, se transmite con naturalidad y espontaneidad. La forma en que dirigimos nuestra mirada al otro, la forma en que nuestras manos se mueven o la forma en que yo bajo o subo la cabeza, dice mucho de nosotros, porque hay, ante todo, sinceridad.

¿Cuáles son los gestos asociados con la felicidad?

Son quince los gestos que se asocian a la felicidad. Los más universales son los relacionados con los dientes visibles, labios abiertos, el frunce de la nariz, la elevación de mejillas y la cabeza elevada. Pero para mí, el fundamental es la mirada. Al mirar a otra persona, de forma inconsciente transmitimos felicidad o infelicidad. Es algo que sale de forma natural. Si elevamos la mirada, si dirigimos el rosto a la otra persona y si a la vez lo acompañamos de una sonrisa, estamos transmitiendo felicidad. Pero además del rostro, el cuerpo también transmite, por eso es muy importante la posición de los brazos. Si yo estoy con brazos abiertos, estoy acogiendo y transmitiendo alegría y felicidad a la otra persona, lo mismo que si adelanto mi torso hacia el otro. Estando sentados es importante ver la posición de las piernas, si están en forma de uve o si están separadas, el movimiento mecánico de cabeza de derecha a izquierda y también la mirada directa a un punto fijo. Todo es comunicación.

¿Cómo puede influir el lenguaje gestual en las relaciones personales?

Influye muchísimo a nivel social, familiar, en la relación con los mayores, a nivel educativo.... Lo fundamental para manejar el lenguaje no verbal es ser natural. No forzar nada. Por ejemplo, hay políticos que no saben qué hacer con las manos, si meterlas en los bolsillos, si elevarlas o bajarlas. Ser expresivo y comunicativo en el gesto, nos ayuda a que lo que decimos vaya allá de la palabra. En ese sentido, las pantallas y los móviles suponen un peligro ya que hacen que hablemos poquísimo y nos expresamos poquísimo. Es fundamental mirar al otro a la cara para saber cómo está, si está atravesando una situación difícil. Lo gestual siempre apoya la verdad

¿Cuáles son los signos más claros de infelicidad o descontento?

Hay varios. En primer lugar, estarían los relacionados con la mirada triste, que son el párpado caído o la mirada sin brillo hacía un punto perdido, que denotarían que lo estamos pasando mal. También la cabeza y el resto del cuerpo nos dan muestras evidentes de tristeza que no podemos remediar. Por ejemplo, los brazos caídos y las manos cerradas denotan inseguridad y recelo ante una situación adversa. La posición del cuerpo ligeramente elevada hacia atrás y las piernas juntas y muy firmes, delatan que algo se tambalea en nuestro interior. Y, por ejemplo, en el tono de voz también da muestras de ese estado de ánimo en horas bajas, cuando el tono de voz baja de escala, se hace más grave. También están las micro expresiones del rostro, como las cejas que se elevan afectadas por una situación adversa, el ceño fruncido y los labios apretados. Todo eso nos indica que no somos personas felices en ese momento, aunque podamos estar en tránsito de conseguir la felicidad.

¿Existen diferencias entre la expresión no verbal de la felicidad entre las diferentes culturas o son gestos universales?

Depende de la cultura. Por ejemplo, en Oriente son más comedidos que en Europa a la hora de expresar las emociones. En Europa somos más expresivos con el lenguaje, con el gesto y con las palabras. Y dentro de Europa también hay diferencias, por ejemplo, en Italia y España somos mucho más expresivos que en otros países.

¿Los hombres y las mujeres expresan de igual forma la felicidad a nivel no verbal?

En general la mujer es más expresiva y eso se debe a que tiene menos tabús, porque durante mucho tiempo se ha dedicado más a la comunicación con los hijos que los padres. La mujer mueve más las manos, tiene más movimiento en la mirada y hay mayor expresividad.

Y en el ámbito hospitalario ¿qué importancia le dan a la felicidad del paciente?

Toda. Un trato afectuoso con el paciente es fundamental para su bienestar, ya que sentirse comprendido y apoyado influye directamente en su recuperación. Nuestro enfoque en el Hospital Casaverde se basa en crear un vínculo sólido entre el paciente, el equipo sanitario y su familia, formando un triángulo de confianza y apoyo mutuo. Tenemos ejemplos, como el caso de Víctor Fernández y Menchu Álvarez, que sufrieron un ictus y encontraron el amor durante su proceso de rehabilitación. Ellos son la muestra de cómo, incluso en la adversidad, es posible construir felicidad cuando se recibe el acompañamiento adecuado. El bienestar emocional es esencial en el proceso de recuperación y por eso lo integramos en nuestro enfoque terapéutico.

¿Algún consejo para mejorar nuestra expresión gestual y transmitir felicidad de forma auténtica?

Ponerse delante de un espejo y grabarse en vídeo nos ayuda. También que los demás nos digan si en un determinado momento nos estamos sobrepasando o si estamos sobreactuados. El mejor ejercicio para trabajar la gestualidad es verse uno mismo, medir muy bien y hacer una estrategia. Si vamos a dar una conferencia, hablar con nuestro hijo, con nuestra pareja o nuestro médico debemos pensar muy bien qué queremos transmitir, cómo vamos a manejar ese lenguaje verbal y gestual. Lo mejor es transmitir con el corazón.