Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Mercadona ha abierto este lunes un nuevo supermercado en Valladolid, concretamente en la calle Joaquín Velasco Martín, tras el cierre del ubicado en la calle Juan de Juni por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. La cadena invirtió 6,7 millones de euros en su construcción, en la que participaron 60 proveedores que dieron empleo a 300 personas durante la fase de obras.

Este supermercado cuenta con una plantilla de 43 personas con «empleo estable y de calidad» (se han creado tres puestos de trabajo), tiene una superficie de sala de ventas de 1.696 metros cuadrados e incorpora la sección 'Listo para Comer'. De los 15 supermercados que la compañía tiene en la provincia de Valladolid, 13 ya cuentan con esta sección.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 160 plazas (8 de ellas para vehículos eléctricos) para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

La compañía en Castilla y León

Mercadona cuenta con 63 supermercados en Castilla y León, 57 de los cuales disponen del modelo de 'Tienda Eficiente' y 58 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 4.500 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 169 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía colabora con 70 proveedores de producto y más de 520 proveedores no comerciales y de servicio. Las compras locales de Mercadona alcanzaron los 2.623 millones de euros en el último año registrado (2024), cifra que supone un incremento del seis por ciento respecto a la del ejercicio anterior.

