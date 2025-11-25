El mercado de La Rondilla recupera su cafetería para los próximos diez años

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este martes la concesión por diez años del puesto destinado a cafetería en el mercado de La Rondilla de Valladolid. Se trata de un espacio dentro del mercado configurado para quedar abierto hacia la plazoleta central cubierta en la que fluyen las tres vías de acceso del mercado, por lo que resulta un punto ideal para abastecer de este servicio de cafetería tanto a clientes como a profesionales del mercado.

La concesión ha sido posible aprovechando el periodo de un año que la ley otorga para realizar adjudicaciones directas una vez que se resuelve un proceso de licitación. Desde su reapertura, el Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha una campaña de dinamización del nuevo mercado con sorteos y actividades culturales. Algunas de ellas novedosas, como el servicio gratuito de ludoteca para que los padres puedan comprar con tranquilidad mientras sus hijos se divierten en un entorno controlado. Para ello, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo ha habilitado un puesto vacío que ha decorado y equipado con material infantil apto para todos los públicos. En concreto, la ludoteca estará funcionando para el público los días 13, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre.

También, y con motivo de las fiestas navideñas el conjunto coral 'La cotarra' ofrecerá un concierto de villancicos el día 20 de diciembre.

Con la cafetería son ya nueve los puestos ocupados en el mercado; aún quedan otros nueve por ocupar, como el de floristería o el de restaurante, ambos con posibilidad de servicio tanto al mercado como a la calle, y otros de servicios básicos y actividades complementarias. Se da la circunstancia de que hace dos semanas se autorizó la ocupación del puesto de cafetería del mercado de Las Delicias.

De esta manera, tanto Delicias, Campillo y Rondilla, así como el Mercado del Val ofrecen este servicio complementario, pero sin embargo necesario para consolidar los mercados municipales como espacios de encuentro y cohesión social.

