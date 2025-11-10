El Mercado de Delicias levanta la persiana para recuperar la cafetería y dos fruterías después de años de cierres

«Llevó muchísimos años en el paro, prácticamente desde que nació mi hijo -treintañero-, y cómo vivo aquí cerca, tengo experiencia en la cocina y ... mi madre ha sido hostelera del barrio de toda la vida pues he visto la oportunidad y me lanzado en esta aventura», resume Marga Velasco, una veterana emprendedora que a sus 58 años ha decidido coger la concesión de dos puestos vacíos del Mercado de Delicias para abrir de la nada «una cafetería que va funcionar bien, y de eso estoy segura, y que va a poner fin a la tristeza que sufre nuestro mercado (de su barrio) desde hace años».

Ella, en esta aventura en la que parte de cero, es una de los cuatro emprendedores que anuncian su inminente desembarco en un mercado en el que a día de hoy tan solo hay nueve negocios abiertos (ocupan diez puestos) y que lleva años, tal y como reconocen sus tenderos, languideciendo sin freno desde que se trasladaron al edificio de nueva planta inaugurado en 2002 -el anterior inmueble, situado en la otra punta del paseo de San Vicente, se derribó para abrir una plaza- y que ha sido sometido a un profundo lavado de cara en los últimos años. Tanto es así de sus 37 puestos solo hay diez ocupados por nueve industriales y uno más que alberga un minipunto limpio del propio Ayuntamiento. Hay, además, una sala polivalente de la primera planta, destinada a dar «mucha vida al espacio», ocupada para realizar actividades de los vecinos del barrio y otras ajenas.

Así que ahora mismo hay 27 puestos vacíos. Dos de ellos los ocupará la cafetería de Marga, cuya intención es montarla y abrirla, «si todo va bien», suspira, el 5 de diciembre; dos más acogerán otras tantas fruterías de nueva apertura -no había ningún puesto con este servicio- en «cuestión de semanas», según anticipa el portavoz de los comerciantes, el pescadero Leandro Díaz; y un quinto puesto lo ocupará un negocio de nutricionismo, toda una novedad en un mercado municipal en el que, tal y como destaca Leandro, «en el que tienen cabida no solo los negocios tradicionales sino que también está abierto a otros compatibles con el espacio como peluquerías, cosetodos...».

«Aquí solo hemos conocido cierres, en su mayoría por jubilación o por el encarecimiento de las cuotas, prácticamente desde que nos mudamos hace 23 años», reconoce Pedro Pastor, titular del doble puesto de conservas y bacalao ANFE, quien muestra su esperanza por la próxima llegada de los nuevos inquilinos. Cuando lleguen, eso sí, aún habrá 21 puestos vacíos. Pero, según aclara Leandro Díaz, «hay gente interesada y confíamos en que podamos reflotar nuestro mercado con más aperturas a corto plazo».

Buena parte de culpa de este renacer del hasta ahora languideciente espacio comercial la tiene la promoción, aprobada este mismo año por el Ayuntamiento, que rebaja al mínimo, nada menos que un 87%, las cuotas anuales para ocupar sus vacantes. Dicho canon pasa de los 195,05 euros por metro cuadrado a los 26,3. actuales. Eso, para un puesto tipo de 15 metros cuadrados, supone para pasar de pagar 2.925,7 euros a 394,5 al año.

Esta oferta es la animó a Marga Velasco a montar su cafetería en un mercado que perdió este servicio en un lejano mes de enero de 2022. Ella vive al lado y es clienta de toda la vida. «Creo que es una buena oportunidad y, aunque voy a tener que montar entero el local (treinta metros cuadrados al ocupar dos puestos contiguos), la inversión que tengo prevista es asumible, al igual que la cuota, y confío en que va a salir bien y que entre todos vamos a reflotar este mercado», apunta antes de explicar que, aunque lleva lustros en el paro, cerca de treinta años, tiene experiencia en el sector: «Fui cocinera de joven y mi madre regentó durante muchísimos años un bar de toda la vida (el José de la calle Embajadores) en el barrio hasta que se jubiló».

Marga anticipa que su negocio estará enfocado no solo a los clientes de paso sino a todos los vecinos del barrio. «Nos vamos a especializar en desayunos y también en el vermú para aprovechar las horas de más tirón comercial y estoy convencida de que va a funcionar muy bien», anticipa.

Concesión a diez años

Así que la hija de la hostelera del bar José será la que recupere el servicio de bar en un mercado muy necesitado de negocios que atraigan a nuevos clientes después de años sumando cierres. «La realidad es que el pequeño comercio se muere y lo venimos sufriendo aquí desde hace mucho tiempo», explica el charcutero Ramón Rodríguez, titular del puesto del mismo nombre, quien apunta que «las medidas que ha tomado ahora el Ayuntamiento, que considero muy positivas, pueden ayudarnos a remontar» y matiza que, a su juicio, «quizás lleguen un poco tarde».

Pero tanto Ramón como el resto de tenderos del Mercado de Delicias coinciden en aplaudir las recientes inversiones para remodelar el espacio y recuperar su aparcamiento subterráneo para clientes; así como la rebaja de las cuotas que les beneficia también a ellos. No en vano, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado este mismo lunes la prórroga de la concesión de los nueve industriales para los próximos diez años; así como las autorizaciones temporales para los cuatro nuevos negocios, según han informado fuentes municipales.

El mercado, situado entre el Paseo de San Vicente y la calle Guipúzcoa, con acceso directo al centro (hacia y desde la Circular) por el paso peatonal de Padre Claret, cuenta en la actualidad dos carnicerías (María Jesús Velázquez y José Domínguez), una casquería (Sara Velázquez) una charcutería (Ramón Rodríguez), una panadería (Maricarmen), dos pescaderías (Leandro y 'Alicia y Elena') y los dos puestos de bacalao y conervas de ANFE.

Otro local (un espacio más amplio que los puestos situado en la primera planta) fue cedido para su uso a la Asociación de Vecinos Barrio Delicias como sala polivalente, en el que se realizan habitualmente desde septiembre «actividades de psicomotricidad», y uno más acoge un minipunto limpio. La sala en cuestión acoge, además, otras actividades, como una programada para el próximo 20 de noviembre (de 11:00 a 14:00 horas), a cargo de la Escuela Internacional de Cocina, cuyos alumnos realizaran elaboraciones en vivo que después podrán degustar los asistentes.