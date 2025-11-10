El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marga Velasco muestra los puestos del Mercado de Delicias en los que abrirá su cafetería antes de final de año.

Marga Velasco muestra los puestos del Mercado de Delicias en los que abrirá su cafetería antes de final de año. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El Mercado de Delicias levanta la persiana para recuperar la cafetería y dos fruterías después de años de cierres

La hija de una veterana hostelera del barrio ocupará dos puestos para abrir un bar que promete «poner fin a la tristeza» y encauzar la recuperación de una plaza que aún suma 21 vacantes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:26

«Llevó muchísimos años en el paro, prácticamente desde que nació mi hijo -treintañero-, y cómo vivo aquí cerca, tengo experiencia en la cocina y ... mi madre ha sido hostelera del barrio de toda la vida pues he visto la oportunidad y me lanzado en esta aventura», resume Marga Velasco, una veterana emprendedora que a sus 58 años ha decidido coger la concesión de dos puestos vacíos del Mercado de Delicias para abrir de la nada «una cafetería que va funcionar bien, y de eso estoy segura, y que va a poner fin a la tristeza que sufre nuestro mercado (de su barrio) desde hace años».

