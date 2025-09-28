Y los mejores bocatas saludables de Valladolid son los del equipo de Palmira Soler

El equipo azul, que ganó el certamen, posa con la chef Palmira Soler (en el centro, arriba) con sus premios.

La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio de Valladolid acogió ayer la segunda edición del concurso gastronómico juvenil 'Pucela Chef: Cambia el Chip', organizado por la Concejalía de Juventud, con la participación de sesenta jóvenes cocineros y cocineras de entre 11 y 30 años.

Los participantes, distribuidos en seis equipos, elaboraron bocadillos, tapas y pulgas saludables bajo la guía de reconocidos chefs de la ciudad.

Durante una hora, los equipos trabajaron con los ingredientes que les proporcionó la organización para diseñar propuestas originales, que fueron valoradas por un jurado compuesto por personalidades vinculadas a la gastronomía y la vida social vallisoletana, como Raúl del Moral, chef de la Escuela Internacional de Cocina; Belsay Escudero, graduada en cocina y jugadora del Club de Rugby El Salvador femenino; Jaime Fernández Lafuente, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid; Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León; y Ana Fernández Gil, 'Anita Fama', farmacéutica e 'influencer vallisoletana'.

Ampliar El equipo rojo, ganador del segundo premio. El Norte

Tras la deliberación, el jurado decidió otorgar el primer premio al equipo azul, capitaneado por la cocinera Palmira Soler, del restaurante 5 Gustos, cuyos integrantes recibieron un trofeo individual y un curso de 'entusiasta' en la Escuela Internacional de Cocina. El segundo premio recayó en el equipo rojo, liderado por Silvia Herrera, de la bodega Mélida Wines, que recibió un lote de fruta.

Los seis equipos fueron capitaneados por chefs de prestigio de Valladolid: Emilio Martín (Suite 22), Iván Godoy (Aquarium), Juan Sánchez (Vallanoche), Palmira Soler (5 Gustos), Silvia Herrera (Mélida Wines) y Teo Rodríguez (Trasto), quienes acompañaron y guiaron a los participantes durante todo el proceso.

La concejal de Juventud, Carolina del Bosque, presente en la entrega de premios, quiso destacar «la importancia del concurso como espacio para aprender a cocinar de manera saludable y, al mismo tiempo, disfrutar de la creatividad culinaria en equipo». Con esta segunda edición, apuntó, el certamen Pucela Chef «se consolida como un referente en Valladolid, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de aprender, divertirse y descubrir que la cocina puede ser saludable y, al mismo tiempo, apasionante».