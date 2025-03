El medio rural de Castilla y León se rebela contra la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás

En el día mundial del agua, apenas unos días después de que el premio Rey de España de periodismo recayera en un trabajo intensivo y ... extensivo sobre la contaminación del agua en España (Datadista), miles de personas se concentraron en Valladolid contra las macrogranjas, las plantas de biogás y, sobre todo, sus consecuencias ambientales. Miles de personas, y aquí hay un matiz diferencial y relevante, llegadas de ese medio rural escasamente poblado y mayoritariamente afectado por este problema de compleja solución. «Somos unos 45 municipios de Castilla y León, apoyados por noventa organizaciones», resume Aurora Vilariño, que ejerce de portavoz.

«No a la planta de biometano en Pinarejos», «Biometa ¡no! en San Esteban de Gormaz», se lee.

La canción de Bella Ciao sirve para recitar un «no las queremos, no, no, no» cuando todas las plataformas vecinales presentes se congregan en la Plaza Mayor de Valladolid a los pies del Conde Ansúrez. «Ahora mismo hay en trámite 101 proyectos de macroplantas y más de 83 de macrogranjas», explica Vilariño, que pide «que la administración pública empiece a velar por los intereses públicos y no por los intereses privados». «Que por una vez nos hagan caso y nos escuchen», remata.

«Villamuñío no quiere macrogranja». «Fuentemolinos es nuestra casa. No queremos macrogranjas».

Una pancarta pide una moratoria en la provincia de Burgos. La manifestación, en fin, pide «la paralización inmediata de todos los proyectos de macrogranjas y macroplantas que están en trámite y los que están cursados», dice la portavoz. Y pone el énfasis en el problema ambiental que supone por la contaminación del agua. «La mayor problemática que estramos sufriendo es que el agua está dejando de ser potable, están contaminando nuestros acuíferos y estas macroplantas no ayudan a mejorar el problema, sino que lo agravan».

«No a la planta de biometano en Babilafuente». «Machacón sin olor ni contaminación».

Ver 16 fotos La manifestación, a su paso por el centro de Valladolid.

La provincia más afectada, en principio, era Zamora. Allí hay ahora, según datos de la Delegación Territorial de la Junta, nueve expedientes abiertos para plantas de biogás, dos en El Cubo del Vino, dos en Peleas de Abajo, una en Cerecinos de Campos, otra en Coreses y otras en San Cebrián de Castro, Santovenia del Esola y Villardondiego. Pero si Zamora era la preferida para ubicar estas instalaciones, cabe decir que era, porque según Vilariño los proyectos han empezado «a proliferar como setas por toda la comunidad autónoma». Palencia, Segovia, Salamanca, Burgos, Soria, Valladolid... Cada provincia tiene su representación en la marcha, que durante hora y media recorre el centro de Valladolid. Una movilización que se anticipa la primera de muchas, dado el respaldo obtenido.

«Defendemos nuestra tierra, Finca Tornadizos». «No a los malos olores, no a la emisión de gases perniciosos, no a la contaminación de acuíferos, stop planta de biogás en El Cubo de El Vino».

Eduardo Adán es el portavoz de una asociación de Torrejón de la Calzada, en Madrid. Allí los vecinos consiguieron paralizar un proyecto de planta de biogás promovida por Acciona. Presentaron 3.600 alegaciones y se movilizó a los vecinos a través de mesas informativas, concentraciones... «Nos querían poner una planta de biogás a escasos 160 metros de una vivienda y 300 metros de un colegio y a través de este movimiento ciudadano pudimos parar el proyecto y se ha quedado en nada. Queremos que se legislen las distancias, que no se pongan al lado de las viviendas ni macrogranjas ni plantas de biogás. Fueron seis meses de una lucha ardua, pero lo hemos conseguido entre movimientos y alegaciones. El movimiento ciudadano es fundamental para esto», receta Adán.

«Cuelgamures dice ¡no!». «No a la planta de biogás en Hornillos de Eresma».

El problema es complejo y ha llegado a las Cortes de Castilla y León en numerosas ocasiones. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendía en 2023, por ejemplo, la oportunidad que representan industrias relacionadas con la energía renovable. «Estamos embarcados en la Junta de Castilla y León en una actividad muy importante de fomento de esas plantas de biogás, que ya la Junta de Castilla y León tiene construida una desde hace varios años, y estamos impulsando una red de plantas de biogás, y que la iniciativa privada lleve las plantas de biogás a los lugares donde se concentra la producción de estos nitratos. Es una solución extraordinaria, que va a permitir un ejemplo de economía circular, un ejemplo de simbiosis, y aprovechar ese residuo, convertirlo en un recurso para generar actividad económica». defendía.

«Ni en tu pueblo ni en el mío, no macroplantas de biogás, Muñoveros». «No a los lodos en la Maragatería».

Diego Moreno, del PSOE, criticaba la falta de planificación de la Junta, por contra. Una posición que los socialistas han repetido en varias ocasiones. «Cuando no son instalaciones de renovables son plantas de generación de energía a partir de residuos, producción de biogás, reciclaje de subproductos de la industria, etcétera. Es para lo que hemos quedado en Castilla y León. Una de las últimas, la planta de biogás de Castropodame, en el Bierzo, a la que la empresa promotora ha terminado renunciando por la presión social. No por el apoyo de la Junta a los habitantes de este municipio; mucho menos por la regulación autonómica que lo impida», recordaba Moreno a finales de 2024.

Santibáñez, Milagros, Santillán, Villota del Páramo, Paredes, Rebollar, Villamayor, San Pedro de Bezanos, Fuensaúco, Cidones, Melgar de Abajo, Montemayor de Pililla, Pedrosa del Rey, San Cebrián, Fontanilla, Piedrahíta de Castro, Fuentelcésped... Nombres que este sábado se dejaron sentir en Valladolid contra el despliegue de macrogranjas y macroplantas de biogás por el territorio castellano y leonés.

En el mes de enero, el consejero Suárez-Quiñones visitó Villamuriel de Cerrato, en Palencia, y defendió de nuevo que la instalación de macro plantas de biogás y de biometano suponen una «oportunidad única». Y anticipó que se trabaja en un Plan de Ordenación del Territorio sobre el biogás para determinar y ordenar la implantación de estas instalaciones en la Comunidad. «Con este plan lo que pretendemos es planificar dónde pueden establecerse y donde tienen que establecerse para no generar interacciones negativas con otro tipo de sectores y bienes que hay que proteger en la comunidad», dijo el responsable de Medio Ambiente en declaraciones recogidas por Ical.