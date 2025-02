Jusapol, los agricultores y los opositores a la planta de biogás se quejan ante el PSOE

Máximo blindaje de seguridad ante la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana a Palencia al congreso regional del PSOE. El teatro Ortega ... estaba abierto desde primeras horas de la mañana y cientos de delegados y afiliados, hasta los 600, han ido llegando al céntrico espacio cultural en el que se celebra la cita.

También querían acercarse los no invitados al congreso que habían anunciado que protestarían para que sus reivindicaciones llegaran a oídos de Pedro Sánchez. Pero la protesta de Jusapol por la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles se ha quedado a escasos metros del teatro Ortega, un poco apartados detrás de las vallas y del cordón de seguridad, establecido fundamentalmente por la Policía Nacional, en la esquina de la calle Colón con Becerro de Bengoa. Allí, Alfredo Milano, portavoz de Jusapol, ha expresado las reivindicaciones del colectivo, si bien no ha entrado a criticar al PSOE. «Nosotros nos debemos a los ciudadanos y a la seguridad de nuestro país y del presidente, que es nuestro jefe, solo queremos igualdad», ha añadido para desmarcarse de voces de 'cobarde, 'sinvergüenza' y 'muerto de hambre' que se escuchaban entre la gente concentrada al lado justo después de que el presidente del Gobierno entrara a las 10:52 horas por la puerta lateral del teatro Ortega, la de Becerro de Bengoa, con su coche escoltado y del que ha bajado a escasos metros de la puerta. Pedro Sánchez casi se ha volatilizado en la llegada a Palencia, tanto que algunas comerciantes del entorno se lamentaban de no haberle visto a pesar de estar enfrente, «porque ya que hoy no vendemos nada porque no puede pasar la gente ni andar con normalidad por aquí, por lo menos quería verle», afirmaba.

En perpendicular, en la plaza San Lázaro, se concentraban un grupo de vecinos de la comarca de la Vega para protestar por la planta de biogás o biometano prevista en Santillán, para reivindicar el futuro de sus pueblos «libres de macroplantas», señalaban con insistencia para que también el presidente del Gobierno se haga eco de los lamentos. Previamente habían pasado por el teatro Ortega con sus pancartas, antes de la llegada del presidente del Gobierno, pero han recibido órdenes de la Policía Nacional para alejarse de la puerta del congreso.

También junto a ellos estaban los agricultores de Unaspi, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, que protestaba por el acuerdo de la Unión Europea con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) por los problemas que a su juicio genera para el sector primario español.

Mientras el congreso para proclamar a Carlos Martínez como secretario regional de los socialistas sigue su programación en el Ortega, queda aún alguna protesta. La Plataforma Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha convocado una concentración contra las obras del tramo Palencia-Palencia Norte del AVE a Cantabria, que consideran ilegales y contrarias a los estudios informativos y declaraciones de impacto ambiental vigentes. Será a las 13:00 horas en la Plazuela de la Sal, frente a Hacienda, unos metros más allá de la Diputación de Palencia, donde inicialmente la habían previsto.