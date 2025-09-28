Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid

Los casos no dejan de aumentar y la tendencia es preocupante, tanto que las situación que se vive en España ha llevado al Ministerio de ... Sanidad a proponer el reparto de preservativos gratuitos a jóvenes de entre 14 y 22 años antes de que termine el año como medida urgente para frenar la preocupante propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS) en las primeras etapas de la vida sexual. «Los adolescentes ocupan un lugar clave en este sentido y el aumento de casos se ha convertido en un auténtico desafío de salud pública para todos», asegura la doctora Lucía Puente, Especialista de Área de Microbiología y Parasitología del Hospital Río Hortega de Valladolid.

De media los jóvenes de Castilla y León tienen su primer encuentro sexual a los 14,9 años, el 85% ha usado preservativo en su última relación sexual completa (más los chicos 92% que las chicas 79%) pero aquí viene el dato preocupante sólo el 68,7% de aquellos que en algún momento han mantenido relaciones decide utilizar algún método anticonceptivo y si lo hace el preservativo solo se usa en un 66,4%, según el Estudio de hábitos y estilos de vida de la población joven de Castilla y León disponible y realizado en 2023.

Este bajo o nulo uso del preservativo podría ser una de las claves en los datos que manejan tanto la doctora Puente como su compañera, la médico Marta Domínguez, en base a los datos que resultan de sus estudios han observado «un aumento desde 2021 hasta este 2025 en la positividad global de en las pruebas de diagnóstico realizadas». Preocupan especialmente dos infecciones en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 19 años. La clamidia es la más frecuente en mujeres de esas edad, mientras que en varones predomina la gonorrea.

«Llevamos tiempo detectando casos de clamidia en adolescentes con actividad sexual precoz y un repunte general de las infecciones muy preocupante» Teresa Martínez Presidenta de la Asociación de Atención Pediátrica de Castilla y León

«La adolescencia tardía es una etapa crítica en lo referido a la sexualidad», apuntan. Y así lo demuestran los últimos datos disponibles que ofrece la Red de Vigilancia epidemiológica de la Consejería de Sanidad. Los casos de clamidia registrados en 2023 en la región fueron 301 en total y 289 de esos casos afectaron a mujeres desde los 15 a los 44 años y fundamentalmente a las féminas con edades entre los 20 y los 24 años. El mayor número de casos notificados fue en Valladolid, con 82. Muchas veces las ITS no presentan síntomas y de ahí los riesgos de propagación, «lo que supone un riesgo añadido en los más jóvenes que podrían desarrollar problemas de salud en un futuro», coinciden las sanitarias.

El aumento que están viendo en los últimos años puede tener su explicación en múltiples factores y aluden, por ejemplo, a pruebas de cribado más amplias, cambios en las conductas sexuales «con un uso inconsciente del preservativo, relaciones sin la información adecuada, múltiples parejas o consumo de drogas».

Gonorrea en aumento

Respecto a los casos de infección gonocócica (gonorrea) en la región el aumento es más que notable con unos casos que se han multiplicado por tres desde 2020 y que se han situado en 301 (71 en Valladolid) los casos notificados en 2023. En total, 92 de esos contagios se dieron en edades comprendidas entre los 20 y 24 años.

Pero esto tendencia al alza de contagios no solo preocupa en la fase 'más madura' de la adolescencia, ya que en edades bastante tempranas se detecta «cada vez con más frecuencia» en las consultas de Atención Primaria de Pediatría de Castilla y León, donde se atiende a los menores hasta los 14 años. «Llevamos tiempo detectando casos de clamidia en adolescentes con actividad sexual precoz y un repunte general de todas las infecciones que se ha vuelto muy preocupante y que nos muestra cómo los casos de infección gonocócica (gonorrea) se han triplicado entre los jóvenes», añade al respecto Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Atención Pediátrica de Castilla y León.

En 2023 se detectaron en España 36.983 nuevos casos de clamidia, de los cuales 13.217 se detectaron en jóvenes de entre 14 y 24 años

El panorama es poco halagüeño en cuanto a la evolución de la transmisión de estas infecciones. «Parecía que por los tiempos en los que estamos esto es un debate superado pero estamos viendo que no. Hay que hace especial hincapié en la prevención como clave para revertir la situación y abordar este tema desde todos los ámbitos, sanitario, educativo y social», explica Martínez. A partir de los doce años, desde las consultas de pediatría hablan con los menores sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y les explican que la consulta es un lugar seguro y abierto a cualquier duda que tengan al respecto.

«La adolescencia es una etapa vulnerable y cuando diagnosticamos una ITS en un paciente joven debemos verlo como una oportunidad para reforzar la educación sexual y promover hábitos sexuales más seguros. La información y el acceso fácil a pruebas diagnósticas son la clave para proteger la salud de los adolescentes», finalizan las doctoras del Área de Microbiología y Parasitología del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Prevenir en las fases más tempranas de la vida sexual para no tener contagios a posteriori y todo con tal de poner freno a los datos que completan los informes de Vigilancia Epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS) que culminan con un incremento elevado de la cantidad de contagios en todas las franjas de edad. En la infección por clamidia se dieron 36.983 nuevos casos en España en 2023, de los cuales 13.217 se detectaron en jóvenes de entre 14 y 24 años, pasando de una tasa de contagios en los últimos siete años del 18 al 79%. En casos de gonorrea en 2016 se dieron 6.372 casos frente a los 34.401 del 2023 (incremento del 13% al 71%) una tendencia al alza a la que se pretende poner freno con medidas urgentes como la gratuidad de los preservativos.